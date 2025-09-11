NATO wzmacnia obronę Litwy. „Niemcy zdecydowały, że brygada na Litwie będzie rozlokowana tam na stałe – poinformował w Wilnie naczelny dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich. Jak podkreślił, to istotny krok w kierunku wzmocnienia odstraszania i obrony na wschodniej flance Sojuszu. Grynkewich zapowiedział również, że sojusznicze dowództwo lotnicze NATO zapewni Litwie rozszerzone informacje oraz ostrzeżenia dotyczące startów rakiet i pocisków wystrzeliwanych w kierunku Ukrainy, które mogą naruszyć przestrzeń powietrzną Litwy.
Litwa od początku agresji Rosji przeciwko Ukrainie apeluje o zwiększenie obecności wojsk sojuszniczych na swoim terytorium oraz o rozwój systemów obrony powietrznej. W ostatnich latach, w reakcji na działania Rosji, sojusznicy utworzyli tzw. wzmocnioną obecność NATO na wschodniej flance, powołując do życia wielonarodowe grupy bojowe w Bułgarii, Estonii, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, w Polsce, Rumunii i Słowacji. Wysłali również więcej okrętów, samolotów i żołnierzy w ten region. Teraz dowódca sił NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich zapowiedział zwiększenie sił sojuszu na Litwie.
Tak jak wy jesteście oddani nam, tak my jesteśmy oddani wam. Opierając się na lekcjach z przeszłości, będziemy nadal pracować nad wzmocnieniem naszych zdolności do obrony każdego centymetra przestrzeni powietrznej Sojuszu
— powiedział Grynkewich i zapowiedział wzmocnienie obrony Litwy poprzez rozlokowanie na stałe na jej terytorium niemieckiej brygady. Ta deklaracja padła dobę po bezprecedensowym wtargnięciu na terytorium Polski grupy rosyjskich dronów bojowych. Polska złożył wczoraj wniosek o uruchomienie artykułu 4. NATO, w ramach którego niemal natychmiast odbyły się sojusznicze konsultacje.
NATO zwiera szeregi
Ta tzw. wzmocniona obecność na wschodniej falce NATO została po raz pierwszy wprowadzona w 2017 roku wraz z utworzeniem czterech wielonarodowych grup bojowych wielkości batalionu w Estonii, na Łotwie, Litwie i w Polsce, dowodzonych odpowiednio przez Wielką Brytanię, Kanadę, Niemcy i Stany Zjednoczone.
Po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku sojusznicy wzmocnili istniejące grupy bojowe i zgodzili się na utworzenie czterech kolejnych: w Bułgarii, na Węgrzech, w Rumunii i na Słowacji. Zwiększyło to łączną liczbę wielonarodowych grup bojowych do ośmiu.
Na szczycie NATO w Madrycie w 2022 roku sojusznicy zobowiązali się do rozmieszczenia dodatkowych sił na wschodniej flance, poprzez zwiększenie liczebności wielonarodowych grup bojowych z batalionów do jednostek wielkości brygady.
W lipcu 2024 roku Łotwa stała się pierwszym krajem, w którym powstała Wielonarodowa Brygada NATO „Łotwa”.
Niemcy oficjalnie zainaugurowały wielonarodową brygadę, którą dowodzą na Litwie, w maju 2025 roku. Nowo utworzona 45. Brygada Pancerna stacjonuje w bazie w Rudnikach, 30 km na południe od Wilna, a pododdziały wsparcia - w Rokantiszkach i Niemenczynie. Rozlokowanie całej jednostki ma zostać sfinalizowane do końca 2027 roku. Docelowo na Litwę ma trafić 5 tys. żołnierzy. Jest to pierwsza stała obecność wojsk niemieckich od zakończenia II wojny światowej poza granicami kraju.
Podczas pierwszej po zaprzysiężeniu wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu Donald Trump zapowiedział zwiększenie obecności wojsk amerykańskich na terenie Polski.
koal/PAP
