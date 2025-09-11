Ambasada USA na Litwie poinformowała, że po negocjacjach w Mińsku na Białorusi uwolnionych zostało 52 więźniów przetrzymywanych przez reżim Łukaszenki. Uwolnieni to obywatele Wielkiej Brytanii, Łotwy, Polski, Niemiec, Litwy i Francji. B. ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka przekazał, że wśród uwolnionych nie ma Andrzeja Poczobuta. Wszyscy są już n Litwie. prezydent Gitanas Nauseda podziękował Donaldowi Trumpowi za „nieustające wysiłki na rzecz uwolnienia więźniów politycznych”.
John Coale, wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa spotkał się z przywódcą Białorusi Alaksandrem Łukaszenką. O efektach tej rozmowy poinformowała ambasada USA w Wilnie.
Białoruś uwolniła 52 więźniów różnych narodowości; po negocjacjach w Mińsku kierowana przez USA delegacja jest w drodze z Białorusi do Wilna wraz ze zwolnionymi więźniami
— poinformowała ambasada USA w Wilnie, cytowana przez agencję Reutera.
Białoruski opozycjonista, b. ambasador Białorusi w Polsce Paweł Łatuszka przekazał, że według jego wiedzy wśród uwolnionych więźniów jest dwóch obywateli Polski, nie ma jednak w tej grupie Andrzeja Poczobuta. Polski MSZ na razie nie podaje listy uwolnionych Polaków, którą mamy poznać wkrótce.
USA zdejmują sankcje
Podczas spotkania z liderem Białorusi Alaksandrem Łukaszenką wysłannik Trumpa miał również rozmawiać o ewentualnym spotkaniu obu przywódców. Nagranie wideo z oświadczeniem Coale’a opublikował w komunikatorze Telegram białoruski kanał Puł Pierwowo związany z administracją Alaksandra Łukaszenki.
Stany Zjednoczone zdejmują sankcje nałożone na białoruskie linie lotnicze Belavia. Władze Stanów Zjednoczonych chcą przywrócić działalność amerykańskiej ambasady w Mińsku
— poinformował w czwartek John Coale, przedstawiciel prezydenta USA Donalda Trumpa. Sankcje na białoruskie linie lotnicze Belavia zostały nałożone w czerwcu 2022 r. po inwazji Rosji na Ukrainę.
O uwolnieniu więźniów poinformował w mediach społecznościowych prezydent Litwy Gitanas Nauseda. Podkreślił, że białoruskie reżim ciągle przetrzymuje ponad 1000 więźniów politycznych.
Nikt nie został pominięty! 52 więźniów bezpiecznie przekroczyło dziś granicę litewską z Białorusią, zostawiając za sobą drut kolczasty, zakratowane okna i ciągły strach. Wśród nich, co jest dla mnie szczególnie ważne, było 6 Litwinów. Jestem głęboko wdzięczny Stanom Zjednoczonym i osobiście prezydentowi Donaldowi Trumpowi, za ich nieustające wysiłki na rzecz uwolnienia więźniów politycznych. 52 to dużo. Bardzo dużo. Mimo to ponad 1000 więźniów politycznych wciąż pozostaje w białoruskich więzieniach i nie możemy przestać, dopóki nie zobaczą wolności!
— czytamy we wpisie na Z prezydenta Nausedy.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740196-bialorus-uwolnila-52-wiezniow-co-z-andrzejem-poczobutem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.