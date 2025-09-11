„Parlamentarzyści z krajów bałtyckich - Litwy, Łotwy i Estonii - zaapelowali w liście do amerykańskiego Kongresu o kontynuowanie wsparcia wojskowego USA dla regionu w ramach programu Bałtycka Inicjatywa Bezpieczeństwa (BSI)” - podała agencja BNS.
Byliśmy razem z wami w Iraku i Afganistanie, wspieramy Tajwan, Izrael i demokratyczną opozycję na Kubie, stawiamy czoło autorytarnym rządom na Białorusi i w Rosji, a także walczymy u waszego boku o wolność, demokrację i pokój na świecie
— przypomniało 36 litewskich, łotewskich i estońskich deputowanych w liście do przewodniczących komisji w obu izbach parlamentu USA: Izbie Reprezentantów i Senacie.
Sygnatariusze listu zapewnili, że rozumieją, iż w sprawach bezpieczeństwa ich kraje nie mogą polegać wyłącznie na USA. Przypomnieli, że Litwa, Łotwa i Estonia od lat inwestują w obronność i są bliskie osiągnięcia wyznaczonego przez NATO celu wydawania równowartości 5 proc. PKB na armię, a także że przekazują Ukrainie największą pomoc wojskową w przeliczaniu na jednego mieszkańca.
Wsparcie w wysokości 288 mln dol.
BSI to amerykański program wsparcia wojskowego, utworzony w 2020 r. w celu wzmocnienia sił zbrojnych Estonii, Łotwy i Litwy. W ramach tej inicjatywy Kongres USA zatwierdził wsparcie w wysokości 288 mln dol.
O tym, że dalsze finansowanie BSI stoi pod znakiem zapytania, pisał kilka dni temu „Financial Times”. Według gazety administracja prezydenta USA Donalda Trumpa nie zabiegała o dalsze środki na program w przyszłorocznym budżecie. Źródło zbliżone do tej sprawy poinformowało, że obecnie program jest oceniany przez administrację.
W ostatnich dniach przedstawiciel ministerstwa obrony Litwy Vaidotas Urbelis poinformował, że Pentagon oznajmił krajom europejskim, iż od przyszłego roku fiskalnego zlikwiduje wsparcie w ramach Sekcji 333 - programu szkolenia i dozbrajania armii państw sojuszniczych, głównie krajów bałtyckich. Zatwierdzone już finansowanie będzie dostępne do końca września 2026 r., jednak amerykańska administracja nie wnioskowała dotąd o dalsze środki na ten cel.
