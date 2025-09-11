Zatrzymana przez służby osoba, w związku morderstwem znanego działacza ruchu MAGA Charliego Kirka została zwolniona z aresztu po przesłuchaniu; śledztwo nadal trwa - przekazał dyrektor FBI Kash Patel. Kirk został postrzelony podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah; 31-latek zmarł w szpitalu.
Zatrzymana osoba została zwolniona po przesłuchaniu przez organy ścigania. Nasze śledztwo jest kontynuowane i nadal będziemy udostępniać informacje w trosce o przejrzystość
— napisał na platformie X Patel.
Wcześniej dyrektor informował, że „sprawca dzisiejszej tragicznej strzelaniny, w wyniku której zginął Charlie Kirk, znajduje się już w areszcie”. Jednocześnie podziękował lokalnym i stanowym władzom w Utah za współpracę z FBI.
„Był kochany i podziwiany przez WSZYSTKICH”
Do śmierci Kirka odniósł się prezydent USA Donald Trump.
Wielki, a wręcz legendarny Charlie Kirk nie żyje. Nikt nie rozumiał ani nie miał serca dla młodzieży w Stanach Zjednoczonych lepiej niż Charlie. Był kochany i podziwiany przez WSZYSTKICH, zwłaszcza przeze mnie, a teraz, gdy już go nie ma z nami, Melania i ja składamy kondolencje jego pięknej żonie Erice i rodzinie. Charlie, kochamy cię!
— napisał prezydent na platformie Truth Social.
Zarządził opuszczenie flag do połowy masztu do niedzielnego wieczoru, w hołdzie zmarłemu. W rozmowie z „The New York Post” Trump określił Kirka jako „bardzo, bardzo dobrego przyjaciela” i „wspaniałą osobę”.
Charlie Kirk był jedną z czołowych postaci amerykańskiej prawicy oraz bliskim współpracownikiem Trumpa. Założył organizację Turning Point USA, której celem była mobilizacja młodych konserwatywnych wyborców, a także prowadził własne media.
Rzeczniczka uczelni, Ellen Treanor, poinformowała, że służby wciąż poszukują sprawcy. Kampus został zamknięty, a wszystkie zajęcia odwołano. W śledztwo zaangażowane są lokalna policja w Orem, policja uniwersytecka, FBI oraz Departament Bezpieczeństwa Publicznego stanu Utah. Uzbrojeni agenci przeczesują teren uczelni.
Spiker Izby Reprezentantów Mike Johnson wezwał kongresmanów do uczczenia pamięci Kirka minutą ciszy i modlitwą.
Przemoc polityczna stała się zbyt powszechna w amerykańskim społeczeństwie i nie jesteśmy tacy. Potrzebujemy każdej postaci politycznej, potrzebujemy każdego, kto ma platformę, aby powiedzieć to głośno i wyraźnie. Potrafimy rozwiązywać nieporozumienia i spory w cywilizowany sposób, a przemoc polityczna musi zostać napiętnowana i musi się skończyć
— nawoływał Johnson.
Ambasada RP w USA potępiła przemoc polityczną i złożyła kondolencje bliskim zmarłego.
Jesteśmy głęboko wstrząśnięci zabójstwem Charliego Kirka. Składamy szczere kondolencje jego bliskim. Przemoc polityczna musi być potępiona, zawsze i jednoznacznie
— oświadczyła Ambasada.
Według „NYT” kilku Demokratów wyraziło sprzeciw wobec formy uczczenia pamięci Kirka, wskazując, że Izba Reprezentantów nie zareagowała w podobny sposób na strzelaninę, do której doszło tego samego dnia w jednej z szkół średnich w Kolorado. W wyniku tamtego zdarzenia rannych zostało tam co najmniej czterech uczniów, z których trzech znajduje się w stanie krytycznym.
kk/PAP
