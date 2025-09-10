Opinią publiczną, zarówno w USA, jak i w Polsce, wstrząsnęła wiadomość o śmierci Charliego Kirka, który został postrzelony podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah. „Morderstwo Charliego Kirka to prawdziwy horror” - napisał poseł PiS Tobiasz Bocheński. „Nikt nie rozumiał ani nie miał serca młodzieży w Stanach Zjednoczonych lepiej niż Charlie” - napisał prezydent Donald Trump.
Kirk zamordowany
Kirk został postrzelony podczas wystąpienia dla studentów na uniwersytecie Utah Valley University. Na zamieszczonych na platformie X filmach ze zdarzenia widać przemawiającego na scenie działacza i słychać strzał oddany w jego kierunku.
„To prawdziwy horror”
Śmierć popularnego Amerykanina wstrząsnął opinią publiczną w Stanach Zjednoczonych i w Polsce.
Charlie Kirk nie żyje. Został zamordowany za obronę konserwatywnych poglądów. Przerażające. Niewyobrażalny ból dla rodziny. Łączmy się z nimi w modlitwie
— napisał europoseł PiS Piotr Muller.
Morderstwo Charliego Kirka to prawdziwy horror. Wygląda na zbrodnię z nienawiści politycznej. Kirk obdarzony był błyskotliwym umysłem. Wielkim talentem retorycznym. W sposób legendarny walczył z lewicowymi idiotyzmami. Z logiki i nauki uczynił swój oręż. Będzie go bardzo brakować na konserwatywnym froncie
— napisał poseł PiS Tobiasz Bocheński.
Charlie Kirk zginął od postrzału (już niestety potwierdzone). W Stanach będzie z tego armagedon polityczny. Teraz politycy na Twitterach wzywają do de-eskalacji, ale na dołach w obu obozach panuje jeszcze wyższa temperatura niż przed tym morderstwem. W USA był i mam wrażenie, że będzie coraz większy syf. Polaryzacja na dołach w Polsce to jest małe piwo przy Ameryce
— napisał Daniel Pers.
Charlie Kirk, założyciel protrumpowskiej organizacji Turning Point USA i młody lider prawicowej opinii z ponad 5 milionami obserwujących na x, został postrzelony w tętnicę szyjną w trakcie spotkania na uniwersytecie. Będzie cud jeśli to przeżyje. Jeśli umrze zostawi żonę i dwójkę małych dzieci. Zabójca to jakiś starszy, siwy facet. Szok i kolejny wstrząs dla Amerykanów
— napisał wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak jeszcze przed podaniem informacji o śmierci Amerykanina.
Doszliśmy w naszej cywilizacji do momentu, w którym tylko dlatego, że ktoś ma poglądy prawicowe, jest obiektem jakiejś niesamowitej furii i nienawiści. Z reguły ze strony właśnie tych, którzy uważają się za „liberałów” czy osoby „tolerancyjne”. Wystarczy poczytać tych wszystkich czołowych „demokratycznych” komentatorów pokroju np. Tomasza Lisa, który sieje zwykła nienawiść. Wystarczy spojrzeć na aktywność pani Augustynek czy pana Szczurka… Pamiętam jak prawnikom z Ordo Iuris grożono spaleniem. Pamiętam jak przesyłano pogróżki. Sądzę, że szeroko pojęte środowiska prawicowe w końcu powinny zareagować
— podkreślił mec. Bartosz Lewandowski.
Reakcje w USA
Na śmierć Kirka zareagowali m.in. obecny oraz były prezydent USA.
Wielki, a nawet legendarny Charlie Kirk nie żyje. Nikt nie rozumiał ani nie miał serca młodzieży w Stanach Zjednoczonych lepiej niż Charlie. Był kochany i podziwiany przez WSZYSTKICH, a zwłaszcza przeze mnie, a teraz nie ma go już z nami. Melania i ja składamy kondolencje jego pięknej żonie Erice i rodzinie. Charlie, kochamy cię!
— napisał Donald Trump.
Nie wiemy jeszcze, co motywowało osobę, która zastrzeliła Charliego Kirka, ale tego rodzaju nikczemna przemoc nie ma miejsca w naszej demokracji. Michelle i ja będziemy się dziś modlić za rodzinę Charliego, a zwłaszcza za jego żonę Erikę i ich dwójkę małych dziec
— napisał.
Makabryczne morderstwo, głęboka rana dla demokracji i dla tych, którzy wierzą w wolność
— napisała premier Włoch Georgia Meloni.
To bardzo mroczny dzień dla amerykańskiej demokracji
— napisał Nigel Farage.
To straszne: nie można tak umierać
— podkreślił Matteo Salvini.
