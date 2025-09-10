Trwa 1296. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Czwartek, 11 września 2025 r.
00:01. Premier Belgii: trzeba uderzyć w Putina najsurowszymi sankcjami
Premier Belgii Bart De Wever wezwał do natychmiastowego zaostrzenia sankcji wobec Rosji po tym, gdy w środę rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. Jego zdaniem to celowa prowokacja wobec państwa NATO.
Premier Belgii oświadczył, że incydent z rosyjskimi dronami nad Polską należy traktować jako poważną prowokację wobec całego NATO.
Siedem dronów, to nie przypadek, to wyraźny sygnał i akt agresji
— powiedział De Wever podczas wizyty amerykańskiej ministry ds. bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem w Antwerpii.
Jak przypomniał, polskie wojsko zestrzeliło kilka maszyn, które pojawiły się nad terytorium kraju w nocy z wtorku na środę. Armia określiła zdarzenie jako zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. NATO, według źródła cytowanego przez agencję Reuters, nie uznało sytuacji za bezpośredni atak, ale wskazało na możliwość celowego działania Moskwy.
De Wever podkreślił, że najlepszą odpowiedzią Zachodu jest „zdecydowane wsparcie dla Ukrainy na polu walki oraz uderzenie w rosyjską gospodarkę”.
Musimy doprowadzić do tego, by Putin został sparaliżowany przez możliwie najsurowsze sankcje. Uczynić go kulawym. Dziewiętnasty pakiet jest gotowy – czas, byśmy wspólnie go wprowadzili
— zaznaczył premier.
Szef belgijskiego rządu dodał, że liczy na jednoznaczne poparcie Stanów Zjednoczonych dla nowego pakietu restrykcji.
Dotąd były jeszcze wątpliwości po tamtej stronie Atlantyku, ale dzisiaj powinno być jasne, że Putin nie chce pokoju, nie szuka kompromisu: on chce tę wojnę wygrać
— podkreślił De Wever.
Premier Donald Tusk poinformował, że w nocy na środę namierzono 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zestrzelono te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie. MSWiA przekazało, że według stanu na godz. 18 znaleziono szczątki 15 dronów.
Drukujesz tylko jedną stronę artykułu. Aby wydrukować wszystkie strony, kliknij w przycisk "Drukuj" znajdujący się na początku artykułu.
Trwa 1296. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Czwartek, 11 września 2025 r.
00:01. Premier Belgii: trzeba uderzyć w Putina najsurowszymi sankcjami
Premier Belgii Bart De Wever wezwał do natychmiastowego zaostrzenia sankcji wobec Rosji po tym, gdy w środę rosyjskie drony wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. Jego zdaniem to celowa prowokacja wobec państwa NATO.
Premier Belgii oświadczył, że incydent z rosyjskimi dronami nad Polską należy traktować jako poważną prowokację wobec całego NATO.
Siedem dronów, to nie przypadek, to wyraźny sygnał i akt agresji
— powiedział De Wever podczas wizyty amerykańskiej ministry ds. bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem w Antwerpii.
Jak przypomniał, polskie wojsko zestrzeliło kilka maszyn, które pojawiły się nad terytorium kraju w nocy z wtorku na środę. Armia określiła zdarzenie jako zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli. NATO, według źródła cytowanego przez agencję Reuters, nie uznało sytuacji za bezpośredni atak, ale wskazało na możliwość celowego działania Moskwy.
De Wever podkreślił, że najlepszą odpowiedzią Zachodu jest „zdecydowane wsparcie dla Ukrainy na polu walki oraz uderzenie w rosyjską gospodarkę”.
Musimy doprowadzić do tego, by Putin został sparaliżowany przez możliwie najsurowsze sankcje. Uczynić go kulawym. Dziewiętnasty pakiet jest gotowy – czas, byśmy wspólnie go wprowadzili
— zaznaczył premier.
Szef belgijskiego rządu dodał, że liczy na jednoznaczne poparcie Stanów Zjednoczonych dla nowego pakietu restrykcji.
Dotąd były jeszcze wątpliwości po tamtej stronie Atlantyku, ale dzisiaj powinno być jasne, że Putin nie chce pokoju, nie szuka kompromisu: on chce tę wojnę wygrać
— podkreślił De Wever.
Premier Donald Tusk poinformował, że w nocy na środę namierzono 19 naruszeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Zestrzelono te, które stanowiły bezpośrednie zagrożenie. MSWiA przekazało, że według stanu na godz. 18 znaleziono szczątki 15 dronów.
Strona 1 z 2
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740160-relacja-1296-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.