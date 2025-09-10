Wideo

Charlie Kirk nie żyje! Popularny w USA działacz związany z ruchem MAGA został postrzelony podczas spotkania ze studentami. Trump: Był kochany

Zmarł znany działacz związany z Donaldem Trumpem i ruchem MAGA. Charlie Kirk został postrzelony podczas wystąpienia na uniwersytecie w Utah. „Wielki, a nawet legendarny Charlie Kirk nie żyje. Nikt nie rozumiał ani nie miał serca młodzieży w Stanach Zjednoczonych lepiej niż Charlie” - napisał prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Według telewizji NBC, do zdarzenia doszło podczas wystąpienia Kirka dla studentów na uniwersytecie Utah Valley University. Na zamieszczonych na platformie X filmach ze zdarzenia widać przemawiającego na scenie działacza i słychać strzał oddany w jego kierunku.

Doniesienia potwierdził m.in. dyrektor FBI Kash Patel, a także osobiście Trump.

Wielki, a nawet legendarny Charlie Kirk nie żyje. Nikt nie rozumiał ani nie miał serca młodzieży w Stanach Zjednoczonych lepiej niż Charlie. Był kochany i podziwiany przez WSZYSTKICH, a zwłaszcza przeze mnie, a teraz nie ma go już z nami. Melania i ja składamy kondolencje jego pięknej żonie Erice i rodzinie. Charlie, kochamy cię!

— napisał prezydent po śmierci Kirka.

Niech Bóg go błogosławi!”

Wszyscy musimy się modlić za Charliego Kirka, który został postrzelony. Wspaniały człowiek od stóp do głów. Niech Bóg go błogosławi!

— napisał Trump na własnej platformie społecznościowej Truth Social.

Kirk był prominentną postacią na amerykańskiej prawicy i sojusznikiem Trumpa. Jest założycielem organizacji Turning Point USA, zajmującej się m.in. mobilizacją młodych prawicowych wyborców. Prowadził też własne media.

