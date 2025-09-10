PILNE!

Prezydent USA zabrał głos. "O co chodzi z Rosją, naruszającą przestrzeń powietrzną Polski za pomocą dronów? Zaczyna się"

  Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Sprawdź Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL; truthsocial.com
Prezydent USA Donald Trump / autor: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL; truthsocial.com

Prezydent USA Donald Trump za pośrednictwem serwisu Truth Social zabrał głos nt. wydarzeń w Polsce. Krótko, lecz wymownie skomentował wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.

O co chodzi z Rosją, naruszającą przestrzeń powietrzną Polski za pomocą dronów? Zaczyna się

— napisał amerykański przywódca.

Wpis Donalda Trumpa / autor: truthsocial.com
Wpis Donalda Trumpa / autor: truthsocial.com

Przypomnijmy, przedstawicielka Białego Domu przekazała dziś, że prezydent USA Donald Trump planuje jeszcze dziś przeprowadzić rozmowę z prezydentem RP Karolem Nawrockim.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump planuje jeszcze dziś porozmawiać z prezydentem Nawrockim! „Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski”

CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Rosyjskie drony wleciały w polską przestrzeń. Tusk: Potwierdzono zestrzelenie trzech dronów, ostatni został zniszczony o godz. 6.45

olnk/truthsocial.com/PAP

