Prezydent USA Donald Trump za pośrednictwem serwisu Truth Social zabrał głos nt. wydarzeń w Polsce. Krótko, lecz wymownie skomentował wtargnięcie rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną.
O co chodzi z Rosją, naruszającą przestrzeń powietrzną Polski za pomocą dronów? Zaczyna się
— napisał amerykański przywódca.
Przypomnijmy, przedstawicielka Białego Domu przekazała dziś, że prezydent USA Donald Trump planuje jeszcze dziś przeprowadzić rozmowę z prezydentem RP Karolem Nawrockim.
CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump planuje jeszcze dziś porozmawiać z prezydentem Nawrockim! „Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski”
CZYTAJ TAKŻE: RELACJA. Rosyjskie drony wleciały w polską przestrzeń. Tusk: Potwierdzono zestrzelenie trzech dronów, ostatni został zniszczony o godz. 6.45
olnk/truthsocial.com/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740139-trump-zabral-glos-nt-dronow-nad-polska-zaczyna-sie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.