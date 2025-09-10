Wielka Brytania może wzmocnić polską obronę powietrzną. "Jako wasz sojusznik w NATO, będziemy was wspierać. Nasi polscy przyjaciele"

Zwróciłem się do brytyjskich sił zbrojnych z prośbą o rozważenie opcji wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską” - poinformował szef brytyjskiego MON John Healey podczas konferencji prasowej na zakończenie szczytu G5. W skład grupy wchodzą Polska, Wielka Brytania, Francja, Włochy i Niemcy.

Brytyjski minister zwrócił się do Polaków.

Jako wasz sojusznik w NATO, będziemy was wspierać. Nasi polscy przyjaciele, (…) dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo waszemu narodowi. Zwróciłem się do brytyjskich sił zbrojnych z prośbą o rozważenie opcji wzmocnienia obrony powietrznej NATO nad Polską

— zadeklarował.

Dodał, że działania Rosji cementują Sojusz Północnoatlantycki.

Dziś, jako pięć państw, mówimy do przywódcy Rosji Władimira Putina: (rosyjska) agresja służy jedynie wzmocnieniu jedności między naszymi państwami NATO. Wasza agresja służy jedynie wzmocnieniu naszej determinacji, by stanąć po stronie Ukrainy

— powiedział.

W opinii brytyjskiego ministra działania Kremla „przypominają, że bezpieczna Europa potrzebuje silnej Ukrainy i że bezpieczeństwo Europy zaczyna się na Ukrainie”.

