Co za tupet! Rosjanie "wyrażają gotowość" do rozmów ws. dronów. "Nie było planów atakowania celów na terytorium Polski"

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź skutki uderzenia / autor: PAP/Wojtek Jargiło
skutki uderzenia / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Wojsko rosyjskie nie planowało ataków na Polskę” - oznajmiło ministerstwo obrony Rosji, odwołując się do doniesień o wtargnięciu rosyjskich dronów w polską przestrzeń powietrzną. Dodało, że jest gotowe na rozmowy na ten temat z polskim resortem obrony.

Nie było planów atakowania celów na terytorium Polski

— podał rosyjski resort.

Dodał, że maksymalny zasięg użytych bezzałogowych statków powietrznych, które miały przekroczyć granicę z Polską, nie przekracza 700 km.

Rosyjskie MON poinformowało też, że jest gotowe przeprowadzić konsultacje z polskim MON-em.

Wcześniej rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow odmówił komentarza w tej sprawie, twierdząc, że kwestia ta leży w gestii ministerstwa obrony.

Rosyjskie drony w Polsce

W nocy, gdy trwał atak Rosji na Ukrainę, polska przestrzeń powietrzna została naruszona przez rosyjskie drony.

Część bezzałogowców zestrzeliły polskie i sojusznicze siły zbrojne. Według NATO po raz pierwszy samoloty NATO walczyły z potencjalnym zagrożeniem w przestrzeni powietrznej Sojuszu. Były to - jak podały źródła - polskie myśliwce F-16, holenderskie myśliwce F-35 i włoskie samoloty rozpoznawcze AWACS.

CZYTAJ TAKŻE:

Jeden z dronów spadł aż w woj. łódzkim! Na polu w Mniszkowie pod Opocznem trwa akcja służb. Po uderzeniu wybrzmiał alarm

Światowe media i politycy reagują na nalot dronowy na Polskę. „Rosja znów wystawia na próbę sąsiednie państwa, UE i NATO”

as/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych