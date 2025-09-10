PILNE!

Trump planuje jeszcze dziś porozmawiać z prezydentem Nawrockim! „Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL
autor: PAP/EPA/JIM LO SCALZO / POOL

Prezydent USA Donald Trump planuje jeszcze dziś przeprowadzić rozmowę z prezydentem RP Karolem Nawrockim - przekazała PAP przedstawicielka Białego Domu.

Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim jeszcze dziś

— poinformowała urzędniczka.

— RELACJA. Rosyjskie drony wleciały w polską przestrzeń. Tusk: Potwierdzono zestrzelenie trzech dronów, ostatni został zniszczony o godz. 6.45

— Polska uruchomiła art. 4, odbyły się konsultacje! Rutte: Jesteśmy w stanie bronić każdego centymetra terytorium NATO, w tym przestrzeni powietrznej

— Prezydent: Dyskutowaliśmy o możliwości uruchomienia art. 4. NATO. W ciągu 48 godzin zwołam Radę Bezpieczeństwa Narodowego

olnk/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych