Prezydent USA Donald Trump planuje jeszcze dziś przeprowadzić rozmowę z prezydentem RP Karolem Nawrockim - przekazała PAP przedstawicielka Białego Domu.
Prezydent Trump i Biały Dom śledzą doniesienia z Polski. Prezydent Trump planuje porozmawiać z prezydentem Nawrockim jeszcze dziś
— poinformowała urzędniczka.
— RELACJA. Rosyjskie drony wleciały w polską przestrzeń. Tusk: Potwierdzono zestrzelenie trzech dronów, ostatni został zniszczony o godz. 6.45
— Polska uruchomiła art. 4, odbyły się konsultacje! Rutte: Jesteśmy w stanie bronić każdego centymetra terytorium NATO, w tym przestrzeni powietrznej
— Prezydent: Dyskutowaliśmy o możliwości uruchomienia art. 4. NATO. W ciągu 48 godzin zwołam Radę Bezpieczeństwa Narodowego
