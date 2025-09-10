Parlament Europejski przeprowadzi 11 września w Strasburgu debatę na temat wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski. Zabiegali o to europosłowie PO i PiS. „Nie ma znaczenia, który wniosek był pierwszy, bo teraz najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski” - skomentował europoseł PiS Patryk Jaki.
Debata rozpocznie się o godz. 8.30 - ostatniego dnia czterodniowego posiedzenia PE w Strasburgu.
Na wniosek EPP i ECR (Europejskiej Partii Ludowej oraz Europejskich Konserwatystów i Reformatorów - PAP), Parlament Europejski zmienia porządek obrad sesji plenarnej i organizuje specjalną debatę o solidarności z Polską po celowym naruszeniu przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony
— poinformowała EPL na swoim koncie na platformie X.
Wniosek PO i PIS
O przeprowadzenie debaty w trybie pilnym zabiegali europosłowie: PO - Andrzej Halicki oraz PiS - Patryk Jaki. Obaj politycy poinformowali media o złożeniu wniosku w tej sprawie.
Halicki powiedział dziennikarzom w Europarlamencie w Strasburgu, że taka debata dojdzie do skutku pod warunkiem zgody ze strony innych grup.
Wydaje mi się, że - podchodząc w sposób szczególny do sytuacji, która miała miejsce w nocy i dzisiaj - powinniśmy jeszcze raz dać szansę także polskim europarlamentarzystom, by zawalczyć o bezpieczeństwo kraju
— zaznaczył europoseł PO.
Nie ma znaczenia, który wniosek był pierwszy. Teraz najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski - powiedział z kolei Jaki. - Jeżeli zarówno poseł Halicki, jak i przedstawiciele polscy w innych grupach wykonają dzisiaj pracę i wpłyną na swoich przewodniczących, żeby jutro podjęli tego typu decyzje, to będzie to dobra informacja dla Rzeczpospolitej
— podkreślił.
Próbowano zignorować problem!
Warto zauważyć, że po tym jak Patryk Jaki złożył wniosek o przeprowadzenie debaty w tej sprawie przez Parlament Europejski, próbowano odrzucić ten wniosek.
Wiceprzewodnicząca PE Sabine Verheyen z Niemiec stwierdziła, że porządek obrad został przyjęty w poniedziałek zdecydowaną większością głosów.
Sugerowałabym, aby podnieśli państwo tę kwestię na następnym posiedzeniu za dwa tygodnie, w październiku
— stwierdziła.
Na słowa te zareagował poseł Jacek Ozdoba.
Czy kiedy drony spadną na Berlin, też mamy powiedzieć, że ten został ustalony w poniedziałek? Reakcja Parlamentu Europejskiego powinna być natychmiastowa
— wskazał.
Presja ma sens
Ostatecznie udało się wywalczyć przeprowadzenie debaty.
Po tym skandalu przyszła refleksja. Grupy w UE zaakceptowały nasz wniosek o solidarność z Polską w związku z atakiem rosyjskich dronów. Jutro specjalna debata na ten temat
— przekazał Patryk Jaki.
Presja działa. Jutro w PE odbędzie się debata o sytuacji w Polsce i o zagrożeniach za naszą wschodnią granicą. Rosja i Białoruś szykują prowokacyjne manewry Zapad 2025. To sprawa bezpieczeństwa całej Europy. Skandalem była dzisiejsza odpowiedź Niemki, że tematy zostały ustalone i nie ma już miejsca na debatę
— wskazał natomiast Jacek Ozdoba.
Naruszona przestrzeń powietrzna
W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał, że drony, które mogły stanowić zagrożenie, zostały zestrzelone.
as/PAP
