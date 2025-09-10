Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wygłosiła dziś w Strasburgu przemówienie o stanie Unii Europejskiej. Poruszała kwestie Zielonego Ładu, umowy z Mercosur, federalizacji czy paktu migracyjnego. Do wystąpienia odniósł się europoseł PiS Tobiasz Bocheński. „Obraz wyłaniający się z przemówienia Urszuli von der Leyen nie jest optymistyczny. Ewidentnie widać zaostrzenie dotychczasowego kursu gospodarczego przez który Europa tonie i przegrywa z USA oraz Chinami. Żądza władzy i centralizacji na stałe rozgościła się w Brukseli. Liberalno-lewicowy establishment walczy o życie, mimo że utrudnił je dziesiątkom milionów Europejczyków” - ocenił polityk.
EU wprowadzi założenia zielonego ładu
Ursula von der Leyen wypowiedziała się na temat Zielonego Ładu. Stwierdziła, że UE da radę osiągnąć założone cele.
UE jest na dobrej drodze do osiągnięcia celu na 2030 rok, jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc.; to siła Europejskiego Zielonego Ładu i musimy utrzymać ten kurs
— powiedziała.
Następnie dodała:
Już dziś źródła niskoemisyjne odpowiadają za ponad 70 proc. naszej energii elektrycznej. Jesteśmy światowym liderem w dziedzinie patentów na czyste technologie – lepszym niż Stany Zjednoczone i konkurującym z Chinami. Doganiamy amerykański kapitał wysokiego ryzyka w dziedzinie czystych technologii i znacznie wyprzedzamy Chiny.
UE ma się powiększyć o kolejne kraje
Przewodnicząca KE odniosła się do sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina.
Kiedy mówimy o niepodległości, mówimy o wyborze naszego losu. O to właśnie walczy Ukraina
— zaznaczyła szefowa KE w dorocznym przemówieniu przed Parlamentem Europejskim w Strasburgu. Według niej Europa jako idea wolności i wzajemnej siły napędzała pokolenie po 1989 roku, kiedy wschód i zachód kontynentu się zjednoczyły. W ocenie von der Leyen ta idea obecnie jest silna jak wówczas.
Dlatego przybliżamy przyszłe państwa członkowskie do naszej Unii. Inwestujemy. Wspieramy reformy. Integrujemy (je - PAP) z jednolitym rynkiem. Tylko zjednoczona, i ponownie zjednoczona, Europa może być Europą niezależną. Większa i silniejsza Unia jest gwarancją bezpieczeństwa dla nas wszystkich
— mówiła.
Dodała również:
Dla Ukrainy, dla Mołdawii, dla Bałkanów Zachodnich przyszłość jest w naszej Unii. Sprawmy, aby kolejne zjednoczenie Europy stało się faktem.
Ograniczenia w korzystaniu z social mediów
W swoim orędziu o stanie UE mówiła o rosnących obawach rodziców dotyczących zagrożeń w Internecie, takich jak cyberprzemoc, pornografia i algorytmy uzależniające młodych użytkowników.
Nadszedł czas, byśmy zastanowili się nad podobnymi regulacjami, jakie obowiązują przy alkoholu, papierosach czy treściach dla dorosłych. Rodzice, a nie algorytmy, powinni wychowywać nasze dzieci. Ich głos musi zostać wysłuchany
—podkreśliła. Szefowa KE zapowiedziała powołanie do końca roku panelu ekspertów, który ma wskazać najlepsze rozwiązania dla Europy. Jak zaznaczyła, Komisja będzie uważnie obserwować doświadczenia Australii, gdzie trwają prace nad ograniczeniem dostępu dzieci do serwisów społecznościowych.
W tej debacie będziemy kierować się potrzebą wzmocnienia roli rodziców i budowania bezpieczniejszej Europy dla naszych dzieci. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo najmłodszych w sieci, Europa staje po stronie rodziców, a nie zysków
— oświadczyła von der Leyen.
Umowa z Mercosur i wdrożenie paktu migracyjnego
Von der Leyen zapewniła, że UE podejmuje działania na rzecz poprawy sytuacji rolników, którzy zmagają się z wysokimi kosztami produkcji, biurokracją i nieuczciwą konkurencją.
Rolnicy mają prawo do uczciwej ceny za swoją żywność i godziwego zysku dla swoich rodzin
— podkreśliła w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Von der Leyen poinformowała, że Komisja uprościła zasady Wspólnej Polityki Rolnej, zagwarantowała wsparcie dochodowe w nowym budżecie UE i wprowadziła zabezpieczenia w umowie handlowej z Mercosurem. Zapowiedziała także przegląd unijnego prawa dotyczącego nieuczciwych praktyk handlowych oraz działania tam, gdzie będzie to konieczne.
Szefowa KE ogłosiła ponadto uruchomienie kampanii „Kupuj europejskie jedzenie”, mającej promować produkty z UE.
W momencie, gdy przewodnicząca KE mówiła o wdrożeniu paktu migracyjnego, zrobiła to w języku niemieckim.
Musimy też zadbać o pełne wdrożenia paktu migracyjnego i azylu - gdy wejdzie w życie. Jest surowy, ale sprawiedliwy i zadziała tylko, gdy wszystkie państwa się zaangażują. Z północy, południa, zachodu i wschodu
— powiedziała.
Bocheński analizuje
Europoseł PiS Tobiasz Bocheński odniósł się do wystąpienia szefowej KE.
Von der Leyen, czyli stary establishment drapie pazurami. Przewodniczącą Komisji Europejskiej wygłosiła dziś przemówienie o stanie UE. Udało się jej opakować wiele kłamstw w zmyślną retorykę. Nie zmienia to faktu, iż był to jeden długi, rozpaczliwy głos w obronie grup politycznych rządzących Europą. Tacy ludzie, jak von der Leyen są przerażeni budzeniem się Europejczyków z letargu i krytykowaniem tłustych kotów, które doprowadziły Stary Kontynent na skraj przepaści
— skomentował na X.
Dodał również:
Z jednej strony przemówienie wypełnione było pustką: nic nie znaczące slogany, propagandowe zagrywki, inflacja słów i deficyt konkretów, meandrowanie pomiędzy trudnymi, politycznymi prawdami. Z drugiej strony powiodło się von der Leyen przemycenie wszystkich treści na których jej zależało: można uznać to wystąpienie za zakamuflowany, jednoznaczny manifest w obronie podupadającej niemieckiej gospodarki.
Europoseł wyraził niepokój, że działania unijnych przedstawicieli będą prowadzić do jeszcze większych problemów. Europa zubożeje, a elity zgromadzą więcej władzy w swoich rękach.
Obraz wyłaniający się z przemówienia Urszuli von der Leyen nie jest optymistyczny. Ewidentnie widać zaostrzenie dotychczasowego kursu gospodarczego przez który Europa tonie i przegrywa z USA oraz Chinami. Żądza władzy i centralizacji na stałe rozgościła się w Brukseli. Liberalno-lewicowy establishment walczy o życie, mimo że utrudnił je dziesiątkom milionów Europejczyków
— skonkludował.
