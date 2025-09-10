Szef białoruskiego Sztabu Generalnego i pierwszy wiceminister obrony Republiki Białorusi gen. Paweł Murawejko wydał oświadczenie, w którym przekonywa l, że Białoruś informowała stronę polską i litewską o sytuacji powietrznej i radarowej oraz o zbliżaniu się do tych krajów „nieznanych statków powietrznych”. „Rosyjskie służby prowadzą typowe działania dezinformacyjne w związku z atakiem dronów na Polskę. Kreml próbuje umniejszać znaczenie zdarzenia, winą obarcza Ukrainę i sufluje tezy o słabości NATO” - ocenił na platformie X Stanisław Żaryn.
Gen. Paweł Murawiejko przekonywał, że strona białoruska ostrzegała Polskę i Litwę przed zmierzającymi do ich granic obiektami.
Podczas nocnej wzajemnej wymiany uderzeń bezzałogowych statków powietrznych między Federacją Rosyjską a Ukrainą, siły i środki obrony powietrznej Republiki Białorusi stale śledziły bezzałogowe statki powietrzne, które straciły kurs w wyniku działania systemów walki elektronicznej obu stron. Część utraconych dronów została zniszczona przez siły obrony powietrznej naszego kraju nad terytorium republiki. Za pośrednictwem istniejących kanałów interakcji, od godziny 23:00 9 września do godziny 4:00 10 września, nasze siły i środki dyżurne wymieniały informacje o sytuacji powietrznej i radarowej z siłami i środkami dyżurnymi Polski i Republiki Litewskiej. W ten sposób powiadamiano je o zbliżaniu się nieznanych statków powietrznych do terytorium ich krajów
— zaznaczył gen. Murawiejko.
Jego zdaniem ostrzeżenie, jakie miała wystosować Białoruś „umożliwiło stronie polskiej szybką reakcję”.
Umożliwiło to stronie polskiej szybką reakcję na działania dronów poprzez podniesienie sił dyżurnych w powietrze. Dla sprawiedliwości należy zauważyć, że strona polska poinformowała również białoruskie dyżurne załogi bojowe o zbliżaniu się niezidentyfikowanych statków powietrznych z terytorium Ukrainy do granicy Republiki Białorusi. Wymiana informacji o sytuacji powietrznej jest ważnym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w całym regionie i przyczynia się do ustanowienia środków budowy zaufania oraz wzmocnienia bezpieczeństwa. Republika Białorusi będzie nadal realizować swoje zobowiązania w ramach wymiany informacji o sytuacji powietrznej z Rzecząpospolitą Polską i krajami bałtyckimi
— podkreślił szef białoruskiego Sztabu Generalnego.
Dezinformacja
Były doradca prezydenta RP i prezes Fundacji Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław Żaryn zwrócił w mediach społecznościowych uwagę na dezinformację rosyjską w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej RP przez rosyjskie drony.
Kolejny ważny wpis Disinfo Digest! Rosyjskie służby prowadzą typowe działania dezinformacyjne w związku z atakiem dronów na Polskę. Kreml próbuje umniejszać znaczenie zdarzenia, winą obarcza Ukrainę i sufluje tezy o słabości NATO
— napisał.
Spójność i tempo kampanii dezinformacyjnej wskazuje na celowy i przygotowany wcześniej atak Rosji. Obecna dezinformacja i operacja psychologiczna jest częścią tych działań
— podkreślił b. minister w KPRP.
Rosyjski i białoruski aparat wpływu – w tym białoruskie Ministerstwo Obrony – manipuluje przekazem, aby „legitymizować” dezinformację o rzekomym „ukraińskim ataku” dronów na Polskę oraz zdyskredytować NATO. 🔴 Komunikat białoruskiego MON ma sugerować przypadkowość zdarzeń, a nie intencjonalne działania Moskwy. To klasyczne zacieranie sprawstwa przy braku danych weryfikujących trajektorie i pochodzenie obiektów: rozmywa się przyczyny (rosyjskie uderzenia) i skutki (reakcja Polski). 🔴 Przekaz Mińska służy także podważaniu wiarygodności NATO, przedstawianego jako bierne lub nieskuteczne, przy jednoczesnym pozycjonowaniu Białorusi jako rzekomego „odpowiedzialnego strażnika ładu i bezpieczeństwa”. Taka rama delegitymizuje standardowe procedury reagowania Sojuszu, zestawiając rzekomą „panikę NATO” z obrazem Mińska jako „gwaranta bezpieczeństwa”. 🔴 Elementem operacji wpływu jest również podsycanie nieufności w relacjach polsko-ukraińskich i osłabianie solidarności z Kijowem. Sugestia, że „to niekoniecznie Rosja”, toruje drogę do promowania narracji o rzekomej „ukraińskiej prowokacji”
— napisało na X Disinfo Digest.
maz/X
