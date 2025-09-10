W nocy na terytorium Polski wleciało kilka dronów, łącznie odnotowano 19 przekroczeń naszej granicy. Do sprawy odnieśli się liderzy państw zachodnich, unijni politycy czy oficjele NATO. Również światowa prasa komentuje wydarzenia, jakie miały w Polsce miejsce.
Unijni politycy o dronach nad Polską
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że rosyjskie drony bezprecedensowo naruszyły przestrzeń powietrzną Polski i Europy.
Byliśmy świadkami bezmyślnego i bezprecedensowego naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i Europy przez ponad 10 rosyjskich dronów Shahed
— powiedziała w dorocznym wystąpieniu przed Parlamentem Europejskim.
Europa w pełni solidaryzuje się z Polską
— podkreśliła, na co izba zareagowała owacjami na stojąco.
Szefowa PE Roberta Metsola podkreśliła, że Polska ma pełne prawo bronić się przed jakimkolwiek atakiem, dodając, że Unia Europejska jest zjednoczona. Z kolei szef Rady Europejskiej Antonio Costa ocenił, że Polska słusznie podejmuje niezbędne kroki w celu obrony swojej suwerenności.
Dodał także:
Ciągła agresja Rosji na Ukrainę i nieodpowiedzialne wtargnięcia do przestrzeni powietrznej państw członkowskich UE stanowią bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich Europejczyków i infrastruktury krytycznej na całym naszym kontynencie. (…) Europa zwiększa inwestycje w swoją obronność, ponieważ pokoju i bezpieczeństwa w Europie nie można brać za pewnik.
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że wstępne przesłanki sugerują, iż incydent z dronami, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, był celowy. Nazwała go najpoważniejszym naruszeniem europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny w Ukrainie. Unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius ocenił, że UE musi pilnie rozwinąć tarczę antydronową wzdłuż całej wschodniej flanki UE.
Rosja znów wystawia na próbę sąsiednie państwa, UE i NATO
— dodał.
Również szef Rady Europejskiej Antonio Costa odniósł się do sprawy.
Polska słusznie podejmuje niezbędne kroki w celu obrony swojej suwerenności. W pełni solidaryzujemy się z Polską po niedopuszczalnym naruszeniu jej przestrzeni powietrznej przez Rosję
— stwierdził.
Stanowisko NATO i USA
Rzecznik NATO Allison Hart, która podkreśliła, że drony napotkały opór polskiej i natowskiej obrony powietrznej, podała, że szef NATO Mark Rutte jest w kontakcie z polskimi władzami, a NATO prowadzi z nimi ścisłe konsultacje.
O sprawie został poinformowany również sekretarz stanu i doradca ds. bezpieczeństwa narodowego USA Marco Rubio. Republikański kongresmen Joe Wilson uznał naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony shahed za „akt wojny” i wezwał prezydenta Donalda Trumpa do nowych sankcji wobec Moskwy. Senator Demokratów Dick Durbin ocenił, że incydent stanowi poważne ostrzeżenie – jego zdaniem Putin testuje determinację NATO w obronie Polski i państw bałtyckich.
Także były dowódca wojsk lądowych USA w Europie gen. Ben Hodges ocenił, że liczba rosyjskich dronów, które wleciały nad Polskę, świadczy o celowym testowaniu NATO i jego systemów obrony powietrznej. Wezwał Sojusz do konsekwentnych i skutecznych reakcji. Podobnie były urzędnik Pentagonu Jim Townsend stwierdził, że incydent nie był przypadkiem – „jeden dron to błąd, ale wiele dronów to nie jest błąd” – i uznał go za poważny test, na który NATO musi odpowiedzieć.
Politycy państw europejskich reagują na sytuację
Premier Włoch Giorgia Meloni wyraziła solidarność z Polską w związku z nocnym wtargnięciem rosyjskich dronów. Szefowa rządu podkreśliła, że doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej Polski i NATO.
Włochy będą dalej pracować, by zagwarantować bezpieczeństwo europejskie, począwszy od Ukrainy i na rzecz osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju
— przekazała.
Wcześniej szef włoskiego MSZ Antonio Tajani uznał atak rosyjskich dronów za zniewagę dla bezpieczeństwa obszaru euroatlantyckiego.
Premier Czech Petr Fiala ocenił, że wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski to test zdolności obronnych NATO. Szef czeskiego MSZ Jan Lipavsky podkreślił, że jest to kolejny dowód na to, że wojna Rosji przeciw Ukrainie zagraża wszystkim.
Reżim (przywódcy Rosji Władimira) Putina zagraża całej Europie i systematycznie sprawdza, jak daleko może się posunąć. Dobrze, że polska obrona przeciwlotnicza zadziałała
— ocenił.
Wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski potępili prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Szwecji Ulf Kristersson oraz szef dyplomacji Norwegii Espen Barth Eide. Prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że będzie o sprawie rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte. Dodał, że Francja nie idzie na kompromis, jeśli chodzi o bezpieczeństwo sojuszników. Prezydent Łotwy Edgars Rinkeviczs wyraził solidarność z Polską po wtargnięciu dronów, podkreślając, że rosyjska agresja bezpośrednio dotyka kraje regionu.
Należy niezwłocznie wzmocnić obronę powietrzną państw frontowych NATO
— oświadczył szef MSZ Litwy Kestutis Budrys. Minister zapewnił o solidarności Litwy z Polską.
Niemiecki poseł CDU Roderich Kiesewetter ocenił:
Obecność rosyjskich dronów nad terytorium Polski stanowi nowy etap eskalacji konfliktu.
Podkreślił, że nasza wolność i samostanowienie są wystawiane na próbę przez Rosję.
Ukraińskie władze: brak reakcji utrwala eskalację
Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha wezwał do umożliwienia państwom sąsiadującym z Ukrainą przechwytywania dronów i pocisków nad jej terytorium, także przy granicach NATO.
Rzeczywistość jest jasna: dopóki (przywódca Rosji Władimir) Putin będzie mógł kontynuować krwawą wojnę przeciwko Ukrainie, żadne państwo – nawet należące do NATO – nie jest bezpieczne
— ocenił.
Z kolei Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował:
Rosyjsko-irańskie drony uderzeniowe Shahed operowały w przestrzeni powietrznej Polski i NATO; w Polskę wymierzonych było co najmniej osiem bezzałogowców.
Dodał również:
Brak silnej reakcji tylko utrwala eskalację.
Drony w zagranicznych mediach
BBC uznała wtargnięcie rosyjskich dronów nad Polskę za eskalację wojny i test dla Zachodu, podkreślając, że maszyny wleciały głęboko w polskie terytorium i musiały zostać zestrzelone. „Ukraina jest tak blisko, że Polacy są bardzo świadomi zagrożenia” - podało BBC.
Reuters, powołując się na źródło w NATO, podał, że wstępne dane wskazują, że wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski było celowe. Podało, że Sojusz nie traktuje tego zdarzenia jako ataku. Dodało też, że w operacji dot. dronów wzięły udział polskie F-16, holenderskie F-35 i włoskie samoloty AWACS. „Dwa niemieckie systemy obrony przeciwlotniczej Patriot rozmieszczone w Polsce były zaangażowane w wykrywanie rosyjskich dronów nad terytorium Polski” - poinformował Reuters.
Pojawienie się dronów nad Polską to główny temat porannych serwisów informacyjnych w Norwegii. Dziennik „Aftenposten” ocenił, że Rosja może testować w ten sposób obronę powietrzną nad Polską, państwem członkowskim NATO lub że nastąpiła masowa awaria rosyjskich bezzałogowców.
W Rosji media prorządowe i tzw. blogerzy wojenni podają nieprawdziwe informacje dotyczące dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną. W Mińsku szef sztabu generalnego armii Pawel Murawiejka oznajmił, że Białoruś informowała Polskę i Litwę o zbliżających się dronach.
