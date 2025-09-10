„Ukraina jest gotowa udostępnić Polsce dane dotyczące ataku rosyjskich dronów oraz wesprzeć w stworzeniu systemu ostrzegania i obrony przed podobnymi zagrożeniami” - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Ukraina jest gotowa przekazać Polsce wszystkie niezbędne dane dotyczące tego rosyjskiego ataku. Ukraina gotowa jest również pomóc Polsce w budowie odpowiedniego systemu ostrzegania i ochrony przed takimi rosyjskimi zagrożeniami
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Celowość działań
Prezydent zaznaczył, że pojawia się coraz więcej informacji o wtargnięciu rosyjskich dronów uderzeniowych na terytorium Polski. W ocenie Zełenskiego coraz więcej faktów wskazuje na to, że takie działania i kierunek ataku nie były przypadkowe.
Wcześniej miały już miejsce incydenty z pojedynczymi rosyjskimi dronami, które przekraczały granicę i pokonywały niewielką odległość na terytorium sąsiadów. Obecnie jednak obserwujemy znacznie większą skalę i celowość tych działań
— przekazał.
Według Zełenskiego ważnym precedensem jest jednoczesne użycie lotnictwa bojowego kilku krajów europejskich w celu zestrzelenia rosyjskich środków rażenia i ochrony życia ludzkiego.
Ukraina od dawna proponuje partnerom stworzenie wspólnego systemu obrony przeciwlotniczej i zapewnienie gwarantowanego zestrzelenia Szahedów, innych dronów i rakiet dzięki połączonym siłom naszego lotnictwa bojowego i obrony przeciwlotniczej
— zauważył.
„Zdecydowana reakcja”
Zełenski stwierdził, że razem Europejczycy są zawsze silniejsi.
Rosja musi poczuć, że odpowiedzią na ten eskalacyjny krok, a tym bardziej na próbę poniżenia jednego z kluczowych krajów europejskich, będzie jasna i zdecydowana reakcja wszystkich partnerów
— stwierdził.
Rosja przeprowadziła ostatniej nocy kolejny zmasowany atak na Ukrainę przy użyciu 415 dronów szturmowych różnych typów, w tym Shahedów i 43 rakiet
— poinformowały ukraińskie Siły Powietrzne.
Alarm przeciwlotniczy trwał w całym kraju, w tym w zachodniej części przy granicy z Polską.
Drony nad Polską
W nocy polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.
Premier Donald Tusk powiedział przed nadzwyczajnym posiedzeniem rządu, że w nocy pierwszy raz doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO. Zauważył, że wszyscy sojusznicy traktują sytuację bardzo poważnie. Szef rządu podkreślił, że nie odnotowano żadnych ofiar.
tt/PAP
