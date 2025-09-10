Były dowódca sił USA w Europie gen. Ben Hodges ocenił, że nocne naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony były celowym testem obrony NATO i jego systemów ostrzegania.
Liczba dronów, która wleciała w przestrzeń powietrzną NATO „jasno pokazuje, że jest to świadome testowanie NATO i sił obrony przeciwlotniczej oraz wczesnych systemów ostrzegania państw” wchodzących w skład Sojuszu - przekazał agencji Reutera gen. Ben Hodges.
Dodał, że NATO „musi być gotowe do skutecznego odpowiadania za każdym razem”. Podkreślił, że „z pewnością moglibyśmy robić więcej”.
Dziś w nocy polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych (DORSZ) poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Uruchomiono procedury obronne. Ok. godz. 7:40 DORSZ poinformowało na X o zakończeniu operowania lotnictwa związanego z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej.
Polskie ministerstwo obrony napisało na X o „bezprecedensowym w skali naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron” oraz o „akcie agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli”. Jak podano, najbardziej zagrożonymi rejonami były województwa: podlaskie, mazowieckie i lubelskie.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740069-gen-hodges-drony-to-test-obrony-nato-i-polski
