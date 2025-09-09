Trwa 1295. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Środa, 10 września 2025 r.
00:08. Minister obrony Ukrainy: pilnie potrzebujemy dziesięciu systemów Patriot
Minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal wezwał partnerów podczas 30. posiedzenia Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (Ramstein) do przekazania 10 systemów obrony powietrznej Patriot oraz rakiet do systemów SAMP/T, NASAMS, IRIS-T i Hawk. Podkreślił, że broń ta jest pilnie potrzebna Ukrainie, „ponieważ Rosja planuje kolejne ataki na nasz system energetyczny i infrastrukturę”.
Minister podkreślił również znaczenie kontynuowania uderzeń w głąb terytorium Rosji, aby utrzymać presję na rosyjską produkcję wojskową i cele militarne.
Szef ukraińskiego resortu obrony zaznaczył, że „gdy rozmawiamy o negocjacjach pokojowych, warunkach i gwarancjach bezpieczeństwa, Kreml odrzuca wszelkie propozycje zawieszenia broni i kontynuuje eskalację”.
00:00. Kułeba uciekł nocą z Ukrainy do Polski? Sensacyjna publikacja włoskiej gazety, ale i dementi biura
Czy były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba uciekł z kraju, zatrzymując się w Krakowie? Miało to nastąpić tuż przed wejściem w życie zakazu wyjazdów dla byłych dyplomatów, zarządzonego przez Wołodymyra Zełenskiego. Sprawa ta nabrała szerokiego rozgłosu po publikacji włoskiej prasy, a sensacyjność podbijają kolejne dementi.
