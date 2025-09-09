Trwa 1295. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Środa, 10 września 2025 r.
12:21. Ukraińcy zestrzelili dziś 386 rosyjskich dronów
W nocy 10 września Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy 415 bezzałogowych statków powietrznych typu Szahed, 42 pociski manewrujące różnych typów i 1 rakietę balistyczną Iskander-M.
Ukraińscy obrońcy powietrzni zestrzelili 386 bezzałogowych statków powietrznych i 27 rakiet Ch-101/Kalibr/Ch-69.
11:28. Zełenski: jesteśmy gotowi przekazać Polsce dane dotyczące ataku rosyjskich dronów
Ukraina jest gotowa udostępnić Polsce dane dotyczące ataku rosyjskich dronów oraz wesprzeć w stworzeniu systemu ostrzegania i obrony przed podobnymi zagrożeniami - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
10:33. Szef MSZ Włoch: Wtargnięcie rosyjskich dronów nad Polskę to zniewaga dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego
„Potępiam stanowczo naruszenie polskiego terytorium przez rosyjskie drony; to akt nadzwyczaj poważny i niedopuszczalny, który jest zniewagą dla bezpieczeństwa całego obszaru euroatlantyckiego”
„Włochy wyrażają pełną solidarność z Polską, krajem przyjacielem i sojusznikiem i powtarzają swoje zaangażowanie na rzecz obrony suwerenności i integralności terytorialnej. Każda prowokacja musi być odrzucana przez Europę ze stanowczością i jednością”
— napisał Tajani na platformie X.
10:20. Reuters: niemieckie systemy Patriot w Polsce były zaangażowane w wykrywanie rosyjskich dronów
Dwa niemieckie systemy obrony przeciwlotniczej Patriot rozmieszczone w Polsce były zaangażowane w wykrywanie rosyjskich dronów nad terytorium Polski w nocy z wtorku na środę, kiedy doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej - poinformowało agencję Reutera źródło w niemieckich siłach bezpieczeństwa.
10:00. Władze Szwecji, Norwegii i Finlandii potępiły atak rosyjskich dronów na Polskę
Prezydent Finlandii Alexander Stubb, premier Szwecji Ulf Kristersson oraz szef dyplomacji Norwegii Espen Barth Eide potępili wtargnięcie rosyjskich dronów w przestrzeń powietrzną Polski.
To zdarzenie świadczy o powadze sytuacji bezpieczeństwa i jest do nie przyjęcia. To bezpośredni rezultat rosyjskiej bezprawnej wojny w Ukrainie i jej wzmożonych ataków dronowych w ostatnich miesiącach. To Rosja ponosi odpowiedzialność
— - napisał Stubb na X. Fiński prezydent zapowiedział, że omówi sytuację z polskimi władzami, sojusznikami i partnerami. Zapewnił Polskę o wsparciu swego kraju.
Kristersson w wydanym oświadczeniu zaznaczył, że Polska ma pełne prawo do obrony swojej przestrzeni powietrznej.
„Rosyjska agresja na Ukrainę stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa całej Europy”. „Udzielamy Polsce pełnego wsparcia jako sojusznikowi w NATO i członkowi UE. Szwecja i Polska wspólnie wspierają Ukrainę”
– zaznaczył szef szwedzkiego rządu.
W podobnym tonie wypowiedział się minister spraw zagranicznych Norwegii Espen Barth Eide, który wtargnięcie rosyjskich dronów określił jako „całkowicie niedopuszczalne” i „bardzo poważne”.
Dobrze, że premier (Donald) Tusk i polskie władze pozostają w bliskim kontakcie z NATO w sprawie tego incydentu
– podkreślił w rozmowie z norweską agencją NTB. Dodał, że jest w kontakcie ze swoimi kolegami w Polsce, krajach nordyckich i bałtyckich.
09:20. Kallas: Wstępne przesłanki sugerują, że incydent z dronami był celowy
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oświadczyła, że wstępne przesłanki sugerują, iż incydent z dronami, które wtargnęły w przestrzeń powietrzną Polski, był celowy. Nazwała go najpoważniejszym naruszeniem europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny w Ukrainie.
„W Polsce doszło do najpoważniejszego naruszenia europejskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję od początku wojny. Wszystko wskazuje na to, że było to działanie celowe, a nie przypadkowe”
– oświadczyła Kallas.
Kallas powiedziała, że jest w kontakcie z NATO i ministrem spraw zagranicznych Polski Radosławem Sikorskim, oraz śledzi rozwój sytuacji.
„UE w pełni solidaryzuje się z Polską. Wojna Rosji eskaluje, a nie kończy się. Musimy zwiększyć koszty (kontynuowania tego konfliktu) dla Moskwy, wzmocnić wsparcie dla Ukrainy i inwestować w obronność Europy” – dodała.
09:20. Zełenski: Drony Shahed działały w przestrzeni powietrznej Polski
„Moskwa przesuwa granice tego, co jest możliwe i jeśli nie napotka na zdecydowaną reakcję, a jeśli nie napotka na silną reakcję pozostanie na nowym poziomie eskalacji – rosyjsko-irańskie Shahedy działały w przestrzeni powietrznej Polski, w przestrzeni powietrznej NATO. To nie był tylko jeden Shahed, co może być nazwane wypadkiem, ale co najmniej osiem dronów uderzeniowych zmieniało w stronę Polski. Niezwykle groźny precedens dla Europy” - napisał ukraiński prezydent w serwisie X.
08:57. Sybiha: Obrona powietrzna sąsiednich krajów musi przechwytywać cele nad Ukrainą
Ta sytuacja pokazuje, że trzeba wreszcie podjąć decyzję pozwalającą krajom sąsiadującym z Ukrainą na wykorzystywanie swojej obrony powietrznej do przechwytywania dronów i pocisków nad Ukrainą, w tym tych zbliżających się do granic NATO - oświadczył w środę szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha.
Zaznaczył, że przywódca Rosji Władimir Putin wciąż eskaluje, rozszerza swoją wojnę i testuje Zachód. „Im dłużej nie spotyka się z odpowiedzią opartą na sile, tym bardziej staje się agresywny. Słaba reakcja teraz sprowokuje Rosję jeszcze bardziej, a wtedy rosyjskie pociski i drony polecą jeszcze dalej w głąb Europy” - podkreślił Sybiha.
08:20. Atak rosyjskich rakiet i dronów. Ukraińcy podają liczby
Od godz. 17.00 we wtorek Rosjanie zaatakowali cele na Ukrainie za pomocą 458 środków napadu powietrznego: 415 dronów kamikadze typu Szahid oraz bezzałogowców imitujących cele, 42 pocisków manewrujących i rakietowych Ch-101, Kalibr i Ch-59 oraz jednego pocisku balistycznego Iskander-M/KN-23 – podały ukraińskie Siły Powietrzne. W komunikacie przekazano, że do godz. 9:00 w środę ukraińska obrona powietrzna zneutralizowała 413 celów: 386 dronów i 27 pocisków.
Ukraińcy przekazali, że uderzenia 16 pocisków i 21 dronów odnotowano w 17 lokalizacjach. „Co najmniej osiem wrogich bezzałogowych statków powietrznych przekroczyło granicę państwową Ukrainy w kierunku Rzeczypospolitej Polskiej” - podało ukraińskie dowództwo.
08:15. Ostrzał obwodu sumskiego
W ciągu ostatnich 24 godzin Rosjanie 63 razy ostrzeliwali obwód sumski; ostrzał odnotowano w 37 miejscowościach, nie było ofiar w ludziach - poinformowała Sumska Obwodowa Administracja Wojskowa. W porannym komunikacie czytamy, że z terenów zagrożonych ewakuowano 12 osób, alarm powietrzny w regionie obowiązywał przez 19 godzin i 26 minut.
08:10. Dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w Wyrykach
Starosta włodawski Mariusz Zańko poinformował , że dron uszkodził dach budynku mieszkalnego w miejscowości Wyryki (Lubelskie). Nikt nie ucierpiał. Wcześniej znaleziono uszkodzonego drona na polu w Czosnówce koło Białej Podlaskiej. Zańko zastrzegł, że jeszcze nie wie, czy były to odłamki drona, czy cała maszyna.
- Nikt nie ucierpiał. Służby działają od godz. 6. Jedziemy na miejsce, aby oszacować straty - podkreślił.
07:50. Ostatrniej doby Rosjanie użyli przeciw Ukrainie blisko 100 bomb kierowanych
Ukraińskie dowództwo przekazało, że w ciągu minionej doby Rosjanie przeprowadzili trzy ataki rakietowe i 73 uderzenia z powietrza za pomocą łącznie siedmiu pocisków i 93 kierowanych bomb lotniczych. Według tego źródła, rosyjskie wojska użyły również 5777 dronów kamikadze oraz przeprowadziły 4,8 tys. ostrzałów z różnych rodzajów broni, w tym 95 z wieloprowadnicowych wyrzutni rakietowych.
01:44. Trump żąda od UE nałożenia na Chiny i Indie 100-procentowych ceł, aby wywrzeć presję na Rosję
Prezydent USA Donald Trump zwrócił się do Unii Europejskiej z żądaniem nałożenia ceł sięgających 100 proc. na Indie i Chiny, wywierając w ten sposób presję na Rosję, aby ta zakończyła wojnę w Ukrainie – podał dziennik „Financial Times”, powołując się na trzech urzędników.
Według źródeł, Trump wysunął to „nadzwyczajne żądanie” w trakcie połączenia z wysokimi rangą amerykańskimi i unijnymi urzędnikami, którzy spotkali się we wtorek rano w Waszyngtonie. Podczas rozmów omawiano sposoby wywarcia presji ekonomicznej na przywódcę Rosji Władimira Putina, aby skłonić go do negocjacji pokojowych.
Jesteśmy gotowi do działania już teraz, ale zrobimy to tylko wtedy, gdy nasi europejscy partnerzy przyłączą się do nas
— powiedział jeden z amerykańskich urzędników.
01:35. PILNE! Reuters: ukraińskie siły powietrzne ostrzegły, że rosyjskie drony weszły w polską przestrzeń powietrzną
Jak przekazała agencja Reutera, ukraińskie siły powietrzne ostrzegły w nocy z wtorku na środę, że rosyjskie drony naruszyły polską przestrzeń powietrzną. O poderwaniu polskiego i sojuszniczego lotnictwa poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury. W naszej przestrzeni operują polskie i sojusznicze statki powietrzne, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan najwyższej gotowości.
00:30. Ukraina zaoferowała skonfliktowanym z Chinami Filipinom wspólną produkcję swoich dronów
Ukraina i Filipiny przygotowują się do podpisania jeszcze w tym roku umowy o współpracy obronnej, a jej częścią miałaby być wspólna budowa sprawdzonych na wojnie ukraińskich dronów - poinformował filipiński dziennik internetowy Inquirer.
Drony mogłyby, jak ujął to Inquirer, „wyrównać szanse krajów walczących z przeciwnikami o przeważającej sile militarnej”. A Filipiny, choć nie prowadzą żadnej wojny, czują się zagrożone przez Chiny, które roszczą sobie prawo do całego basenu Morza Południowochińskiego, czyli również do będącego jego częścią Morza Zachodniofilipińskiego, z którego agresywnie wypychają filipińskich rybaków.
00:08. Minister obrony Ukrainy: pilnie potrzebujemy dziesięciu systemów Patriot
Minister obrony Ukrainy Denys Szmyhal wezwał partnerów podczas 30. posiedzenia Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy (Ramstein) do przekazania 10 systemów obrony powietrznej Patriot oraz rakiet do systemów SAMP/T, NASAMS, IRIS-T i Hawk. Podkreślił, że broń ta jest pilnie potrzebna Ukrainie, „ponieważ Rosja planuje kolejne ataki na nasz system energetyczny i infrastrukturę”.
Minister podkreślił również znaczenie kontynuowania uderzeń w głąb terytorium Rosji, aby utrzymać presję na rosyjską produkcję wojskową i cele militarne.
Szef ukraińskiego resortu obrony zaznaczył, że „gdy rozmawiamy o negocjacjach pokojowych, warunkach i gwarancjach bezpieczeństwa, Kreml odrzuca wszelkie propozycje zawieszenia broni i kontynuuje eskalację”.
00:00. Kułeba uciekł nocą z Ukrainy do Polski? Sensacyjna publikacja włoskiej gazety, ale i dementi biura
Czy były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba uciekł z kraju, zatrzymując się w Krakowie? Miało to nastąpić tuż przed wejściem w życie zakazu wyjazdów dla byłych dyplomatów, zarządzonego przez Wołodymyra Zełenskiego. Sprawa ta nabrała szerokiego rozgłosu po publikacji włoskiej prasy, a sensacyjność podbijają kolejne dementi.
