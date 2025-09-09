Czy były szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba uciekł z kraju, zatrzymując się w Krakowie? Miało to nastąpić tuż przed wejściem w życie zakazu wyjazdów dla byłych dyplomatów, zarządzonego przez Wołodymyra Zełenskiego. Sprawa ta nabrała szerokiego rozgłosu po publikacji włoskiej prasy, a sensacyjność podbijają kolejne dementi.
Kułeba uciekł do Polski?
Nigdy nie myślałem, że będę musiał uciekać z kraju jak złodziej w nocy
— te słowa byłego ukraińskiego ministra cytuje jeden z czołowych włoskich dzienników „Corriere della Sera”. Rozmowa miała być przeprowadzona telefonicznie… z Krakowa. Publikacja ukazała się zaś 8 września.
Gazeta wyjaśnia, że oficjalnym powodem wyjazdu z Ukrainy jest spodziewany udział Kułeby w konferencji w Korei Południowej za kilka dni.
Jednak pośpiech wynika z faktu, że rząd Zełenskiego właśnie ogłosił dekret zakazujący byłym dyplomatom, takim jak on, podróżowania za granicę. Kułeba, który był ministrem spraw zagranicznych od 2020 roku i został nagle zdymisjonowany przez prezydenta rok temu, dowiedział się o dekrecie w porę i zdołał opuścić kraj zaledwie kilka godzin przed jego wejściem w życie
— czytamy.
Kułeba - cytowany przez włoską gazetę - miał opowiedzieć, że Zełenski i jego otoczenie nie chcą, by dyplomaci wyjeżdżali za granicę i „mówili rzeczy, które ich zdaniem mogą być sprzeczne z linią rządu”. Jak dodał, odkąd odszedł z MSZ, jego zarobki zależą od zagranicznych wyjazdów na wykłady i konferencje.
Nie sądzę, żebym cierpiał na manię prześladowczą, ale wiem na pewno, że ten dekret ma na celu zablokowanie mnie i kilku innych osób
— pada.
Jak opisują media, Kułeba w ostatnim czasie uderzał w otoczenie prezydenta Ukrainy m.in. za próbę cenzurowania komisji antykorupcyjnych.
Jest i dementi
Brzmi sensacyjnie? Owszem. Pikanterii całej sprawie z pewnością dodaje… dementi z biura Kułeby, które przekazano redakcji Hromadske.
Potwierdzono, że 3 września rząd przyjął rezolucję zakazującą podróży byłym dyplomatom w randze ambasadora nadzwyczajnego i pełnomocnego, ale podkreślono, że były minister wyjechał w podróż służbową przed opublikowaniem rezolucji. Biuro prasowe poinformowało, że udał się on przez Polskę na międzynarodową konferencję World Knowledge Forum – 2025 w Seulu (…) Następnie uda się do Polski, aby wziąć udział w kolejnej konferencji, a 20 września wróci na Ukrainę – tego dnia ma wygłosić przemówienie na wydarzeniu publicznym w Kijowie
— opisano.
Podobne dementi, wraz z kpiącym komentarzem, że nagłówki o ucieczce Kułeby z Ukrainy pojawiają się co roku, opublikował sam dyplomata w relacji na Instagramie. Zostało ono opisane przez media, podane dalej przez internautów, jednakże samo wideo nie jest już dostępne na jego koncie.
CZYTAJ TAKŻE:
— Szef MSZ Ukrainy Dmytro Kułeba podał się do dymisji! „Rezygnacja zostanie rozpatrzona na jednej z najbliższych sesji plenarnych”
— Burza po słowach Kułeby! Beata Szydło: „Wydarzenie bez precedensu w relacjach polsko-ukraińskich”. Jest też interpelacja do Sikorskiego
— Skandaliczne słowa Kułeby na Campus Polska! Co z ekshumacjami ofiar Wołynia? „Mamy tylko taki wniosek do rządu w Polsce…”
„Dajcie nam te cholerne Patrioty”! Szef MSZ Ukrainy ocenia sojuszniczą pomoc i przestrzega: Jeśli Ukraina przegra, Putin się nie zatrzyma
olnk/forsal.pl/corriere.it/hromadske/X/
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740055-kuleba-uciekl-do-polski-sensacyjne-slowa-ale-i-dementi
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.