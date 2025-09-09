Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji Dmitrij Miedwiediew oskarżył Finlandię o przygotowania do wojny, prześladowanie ludności rosyjskiej oraz powiązania z nazizmem. Jak zauważa Instytut Badań nad Wojną (ISW), Kreml posługuje się wobec Helsinek tą samą narracją, którą wcześniej stosował wobec Ukrainy.
W opublikowanym komentarzu dla prokremlowskiej agencji TASS, zatytułowanym „Nowa fińska doktryna: głupota, kłamstwo, niewdzięczność”, Miedwiediew stwierdził, że Finlandia dołączyła do NATO „pod pozorem” działań obronnych, podczas gdy w rzeczywistości przygotowuje się do wojny z Rosją. Jego zdaniem kraj ten ma służyć Sojuszowi jako „trampolina do ataku”.
Groźby Miedwiediewa
Były prezydent, obecnie jeden z najbliższych współpracowników rosyjskiego przywódcy Władimira Putina, ostrzegł Finlandię, że konfrontacja z Rosją może doprowadzić do „trwałego upadku fińskiej państwowości”. Według niego władze w Helsinkach są „rusofobiczne”, a „fińskie umysły” zostały – jak to ujął – „zainfekowane chęcią czerpania korzyści kosztem Rosji już za czasów Hitlera”.
Miedwiediew oskarżył również Finlandię o historyczne powiązania z III Rzeszą oraz próbę „wymazania tożsamości kulturowej” rosyjskiej mniejszości w kraju. Stwierdził nawet, że Helsinki dążyły do ludobójstwa Słowian zamieszkujących terytorium Finlandii.
Analiza ISW
W najnowszej analizie ISW podkreśla, że tego typu oskarżenia i narracje niemal dokładnie powielają argumentację, jaką Kreml wykorzystywał do uzasadnienia aneksji Krymu, rozpętania wojny w Donbasie w 2014 roku oraz pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w 2022 roku.
Tezy Miedwiediewa dotyczące rzekomych prześladowań etnicznych Rosjan przez Finlandię, niszczenia kultury rosyjskiej, powiązań z nazizmem i zagrożenia dla bezpieczeństwa Rosji bezpośrednio pokrywają się z twierdzeniami, którymi Kreml uzasadniał inwazję na Ukrainę
— zauważają analitycy ISW.
Groźby Miedwiediewa są – według Instytutu – częścią szerszych działań rosyjskich władz mających na celu stworzenie poczucia zagrożenia w państwach członkowskich NATO oraz przygotowanie gruntu informacyjnego pod potencjalną agresję na nie w przyszłości.
To nie wszystko
Podobne wypowiedzi padały z ust innych rosyjskich urzędników. Doradca prezydenta i były sekretarz Rady Bezpieczeństwa, Nikołaj Patruszew, w marcu br. również twierdził, że Finlandia próbowała „wytępić” słowiańską ludność, a Zachód „ponownie zamienia ją w trampolinę” do agresji na Rosję.
Z kolei prezydent Władimir Putin w grudniu 2023 roku oświadczył, że NATO „wciągnęło” Finlandię do Sojuszu, co – jak dodał – „przysporzy problemów” w relacjach dwustronnych.
CZYTAJ TAKŻE:
— Prezydent Nawrocki w Helsinkach: Mamy przekonanie, że Putin jest gotowy uderzać na kolejne państwa, dlatego rozwijamy nasze siły zbrojne
— Ważny list Polski, Finlandii i krajów bałtyckich do KE! Chodzi o wzrost środków na ochronę granic. Wspomniano o wlatujących dronach
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/740030-miedwiediew-oskarza-finlandie-o-powiazania-z-nazizmem
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.