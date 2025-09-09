WIDEO

Głośne eksplozje w stolicy Kataru! Izrael potwierdził, że przeprowadził atak na przywódców palestyńskiego Hamasu

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

W izraelskim ataku na stolicę Kataru Dauhę zginął Chalil al-Hajja, który był głównym negocjatorem palestyńskiego Hamasu w rozmowach o rozejmie w Strefie Gazy” - podała saudyjska stacja Al-Arabijja. Dwóch członków Hamasu przekazało jednak Reutersowi, że zespół negocjacyjny grupy przetrwał atak.

Siły Izraela uderzyły w budynek, w którym znajdowało się kilku wyższych przywódców Hamasu, w tym m.in. były przywódca grupy Chalid Masza’al

— przekazał portal Times of Israel.

Zielone światło od Trumpa

Prezydent USA Donald Trump był uprzedzony i zgodził się na atak

— dodała izraelska telewizja Kanał 12.

Izraelska armia potwierdziła, że uderzyła w wyższych przywódców Hamasu, ale nie przekazała, gdzie zostali zaatakowani.

Katarskie MSZ zdecydowanie potępiło atak, dodając, że izraelski atak był wymierzony w „budynki mieszkalne, w których mieszkało kilku członków biura politycznego Hamasu”.

Siedziba działaczy Hamasu

Katarska stolica jest jedną z głównych siedzib przebywających na uchodźstwie działaczy palestyńskiego Hamasu.

Islamistyczny ruch od 2007 r. rządzi Strefą Gazy. 7 października 2023 r. najechał na południe Izraela, co było początkiem wciąż trwającej wojny.

CZYTAJ WIĘCEJ: Strzelanina na ulicach Jerozolimy. Napastnicy „zabili 4 osoby i ranili 20”. Kilka osób znajduje się w ciężkim stanie

tt/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych