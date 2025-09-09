„W izraelskim ataku na stolicę Kataru Dauhę zginął Chalil al-Hajja, który był głównym negocjatorem palestyńskiego Hamasu w rozmowach o rozejmie w Strefie Gazy” - podała saudyjska stacja Al-Arabijja. Dwóch członków Hamasu przekazało jednak Reutersowi, że zespół negocjacyjny grupy przetrwał atak.
Siły Izraela uderzyły w budynek, w którym znajdowało się kilku wyższych przywódców Hamasu, w tym m.in. były przywódca grupy Chalid Masza’al
— przekazał portal Times of Israel.
Zielone światło od Trumpa
Prezydent USA Donald Trump był uprzedzony i zgodził się na atak
— dodała izraelska telewizja Kanał 12.
Izraelska armia potwierdziła, że uderzyła w wyższych przywódców Hamasu, ale nie przekazała, gdzie zostali zaatakowani.
Katarskie MSZ zdecydowanie potępiło atak, dodając, że izraelski atak był wymierzony w „budynki mieszkalne, w których mieszkało kilku członków biura politycznego Hamasu”.
Siedziba działaczy Hamasu
Katarska stolica jest jedną z głównych siedzib przebywających na uchodźstwie działaczy palestyńskiego Hamasu.
Islamistyczny ruch od 2007 r. rządzi Strefą Gazy. 7 października 2023 r. najechał na południe Izraela, co było początkiem wciąż trwającej wojny.
tt/PAP
