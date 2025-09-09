23-letnia Ukrainka Iryna Zarucka została brutalnie zamordowana 22 sierpnia w pociągu metra w Charlotte przez 34-letniego Afroamerykanina. Choć zbrodnia miała miejsce ponad dwa tygodnie wcześniej, stało się o niej głośno z powodu nagrania wideo, na którym zabójca zadaje ciosy nożem siedzącej przed nim kobiecie. Według prezydenta USA Donalda Trumpa łagodna polityka wobec przestępców oznacza, że Demokraci „mają krew na rękach”.
Widziałem przerażające nagranie pięknej, młodej ukraińskiej uchodźczyni, która przybyła do Ameryki, aby uciec przed okrutną wojną na Ukrainie, i niewinnie jechała metrem w Charlotte w Karolinie Północnej, gdzie została brutalnie zaatakowana przez psychicznie chorego wariata. Sprawcą był znany przestępca, który został wcześniej aresztowany i zwolniony za kaucją bezgotówkową w styczniu, łącznie 14 razy
— napisał Trump w portalu społecznościowym Truth Social.
Co on, do cholery, robił, jadąc pociągiem i chodząc po ulicach? Tacy przestępcy powinni być ZAMKNIĘCI. Krew tej niewinnej kobiety dosłownie kapie z noża zabójcy, a teraz jej krew jest na rękach Demokratów, którzy odmawiają wsadzania złych ludzi do więzienia
— dodał.
Według lokalnych mediów zabójca był bezdomny i cierpiał na schizofrenię. Wcześniej był zatrzymywany 14 razy, m.in. za kradzieże, włamania i napaści.
Wpis Trumpa jest jego kolejną wypowiedzią na temat tej zbrodni. Wczoraj, podczas posiedzenia komisji do spraw wolności religijnych, prezydent stwierdził, że państwo musi radzić sobie ze złymi ludźmi i dodał, że odpowiedzią na okropne zbrodnie powinny być „okropne działania”.
Kijów komentuje
Do sprawy w poniedziałek odniósł się również szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak.
Bardzo uważnie i poważnie przyglądamy się śledztwu. Wierzymy, że będzie ono właściwe, szybkie i oczywiście oferujemy wszelkie wsparcie ze strony ukraińskiej
— powiedział Jermak dziennikowi „New York Post”.
Wiem, że w ciągu najbliższych dni nowa ambasador Ukrainy będzie w Waszyngtonie i osobiście weźmie w nim udział. Właśnie dlatego prezydent Trump tak wiele razy podejmował wysiłki i mówił o konieczności walki z przestępczością
— dodał Jermak.
