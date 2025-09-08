Trwa 1294. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Wtorek, 9 września 2025 r.
00:01. Szef kancelarii prezydenta: Rosja zaatakowała siedzibę rządu pociskiem balistycznym
Rosja po raz pierwszy uderzyła w siedzibę gabinetu ministrów Ukrainy pociskiem balistycznym; była to rakieta Iskander – poinformował w poniedziałek szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Andrij Jermak podczas rozmowy telefonicznej z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
Poinformowałem o stałych atakach Rosjan, którzy ostrzeliwują nasze miasta i budynki mieszkalne dronami oraz rakietami. Zabijają cywilów, dzieci, niszczą naszą infrastrukturę. Po raz pierwszy wróg zaatakował budynek rządu Ukrainy – uderzenie przeprowadzono pociskiem balistycznym Iskander
— napisał Jermak w komunikatorze Telegram.
Wcześniej portal Defence Express przekazał, że w budynek gabinetu ministrów w nocy z soboty na niedzielę uderzył nie dron kamikadze Shahed, lecz pocisk manewrujący Iskander, którego głowica bojowa jednak nie zdetonowała.
Podczas zmasowanego, kombinowanego ataku dalekiego zasięgu Rosji w nocy z 6 na 7 września w budynek gabinetu ministrów Ukrainy uderzył nie dron typu Shahed, ale pocisk manewrujący 9M727 systemu operacyjno-taktycznego Iskander. Jego głowica bojowa nie wybuchła
— podał Defence Express, powołując się na własne źródła.
Portal wyjaśnił, że pożar na górnych kondygnacjach budynku spowodowało zapalenie się paliwa ze zbiorników rakiety.
Omówiliśmy także gwarancje bezpieczeństwa, wsparcie obronne, wzmocnienie sankcji przeciwko Rosji oraz koordynację działań z partnerami
— poinformował szef kancelarii prezydenta. Według niego, przywódca Rosji Władimir Putin rozumie wyłącznie siłę i nie chce zakończyć wojny, dlatego konieczne jest dalsze wywieranie presji na Rosję.
Jermak podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za przywództwo w dążeniu do zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie oraz całemu narodowi amerykańskiemu za wsparcie i pomoc.
W niedzielę premierka Ukrainy Julia Swyrydenko powiadomiła, że po raz pierwszy rosyjski atak uszkodził siedzibę rządu w Kijowie; zapaliły się dach i górne kondygnacje budynku. Rosja w nocy z soboty na niedzielę wystrzeliła w kierunku Ukrainy rekordową liczbę 805 dronów i 13 rakiet – przekazały Siły Powietrzne.
RELACJA z wojny dzień po dniu
