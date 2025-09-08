Trwa 1294. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Wtorek, 9 września 2025 r.
12:15. Atak na Jarową. Co najmniej 20 zabitych
Co najmniej 21 ofiar śmiertelnych rosyjskiego ataku na Jarową w obwodzie donieckim
12:12. Ekspert: tak dużego przegrupowania rosyjskich sił nie było od dłuższego czasu
Rosyjska armia zmienia dyslokację niektórych jednostek na wschodzie i południu Ukrainy, szykując się do ofensywy w Donbasie; tak dużego przegrupowania nie było od dawna; może to oznaczać przygotowywanie dużej operacji - ocenił ukraiński analityk Mychajło Liuksikow.
Na przełomie sierpnia i września w mediach – zarówno ukraińskich, jak i zachodnich – pojawiły się informacje o koncentracji rosyjskich jednostek, wskazujące na przygotowywanie dużej operacji zaczepnej w Donbasie. Jej celem miałoby być zajęcie tej części obwodu donieckiego, która nadal pozostaje pod kontrolą Ukrainy.
Tak dużego przegrupowania sił nie było od dłuższego czasu. Biorąc pod uwagę fakt, że dotyczy ono jednostek wojsk powietrznodesantowych i piechoty morskiej, to wniosek o przygotowaniu dużej operacji nasuwa się sam
– zauważył Mychajło Liuksikow, redaktor naczelny Ukraińskiego Portalu Militarnego.
Przerzut wojsk miał dotyczyć m.in. rosyjskich brygad piechoty morskiej: 40. i 155., 177. pułku piechoty morskiej Flotylli Kaspijskiej, elementów 76. Dywizji Desantowo-Szturmowej, 11. brygady wojsk powietrznodesantowych, a także 70. pułku strzelców zmotoryzowanych. Jednostki te miały kierować się w okolice Dobropilla, Pokrowska i Konstantynówki, aby zintensyfikować działania ofensywne. Równocześnie, wobec zmiany dyslokacji sił, zmniejszyła się aktywność rosyjskich jednostek na kierunkach sumskim, charkowskim i chersońskim.
11:30. Zełenski o ataku na Jarową
Zełenski pisze, że bomba powietrzna spadła „bezpośrednio na cywilów”.
„W momencie, gdy emerytury były wypłacane. Według wstępnych informacji ponad 20 osób zostało zabitych. Nie ma słów… Moje kondolencje dla rodzin i bliskich ofiar. Takie rosyjskie ataki nie mogą pozostać bez odpowiedniej reakcji ze strony świata. Rosjanie nadal niszczą życie, unikając nowych (…) sankcji. Świat nie może milczeć. (…) Jest potrzebna odpowiedź USA. Jest potrzebna odpowiedź Europy. Jest potrzebna odpowiedź G20 (…)”
— napisał ukraiński prezydent, który w mediach społecznościowych zamieścił film z miejsca ataku.
„Prosto w ludzi. Zwyczajnych cywilów. W momencie, gdy wypłacano emerytury. Brakuje słów… Kondolencje dla wszystkich krewnych i bliskich osób, które zginęły” – napisał Wołodymyr Zełenski.
11:08. Atak na punkty dowodzenia rosyjskiej armii w okupowanym Doniecku
Ukraińska armia zaatakowała wczoraj wieczorem rosyjskie punkty dowodzenia w okupowanym Doniecku na wschodzie kraju; do uderzenia wykorzystano dużą liczbę dronów i pocisków rakietowych – poinformowały ukraińskie media.
Celem operacji były dowództwa dwóch dużych rosyjskich związków taktycznych: 41. Armii Ogólnowojskowej oraz 20. Gwardyjskiej Dywizji Zmotoryzowanej. Według świadków, na których powołują się źródła ukraińskie, m.in. portal wojskowy Militarnyj, oba budynki miały zostać w znacznym stopniu uszkodzone.
Ponadto, ukraińska armia zaatakowała jeszcze jeden obiekt zajęty przez siły rosyjskie – nieczynną fabrykę Topaz w Doniecku, gdzie również miał znajdować się punkt dowodzenia szczebla armijnego. Od 2014 r. budynki zakładu były wykorzystywane przez rosyjską armię jako prowizoryczne koszary. Ostrzelane zostały także rosyjskie instalacje wojskowe w miastach Makijewka i Jenakijewe w obwodzie donieckim.
Do ataku użyto co najmniej kilkudziesięciu środków bojowych różnych typów, w tym, jak wynika z materiałów wideo, ukraińskiej rakiety skrzydlatej Piekło o zasięgu do 700 km.
10:47. Kallas: groźby Putina pod adresem Zachodu to poważna eskalacja
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas uznała groźby Władimira Putina pod adresem Zachodu w związku z gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy za poważną eskalację, która zagraża bezpieczeństwu Europy. Rosja nie ma wpływu na to, jak się bronimy - podkreśliła.
Po spotkaniu tzw. koalicji chętnych w Paryżu, zorganizowanym 4 września, padła deklaracja ze strony gospodarza rozmów, francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, że 26 państw wchodzących w skład koalicji jest gotowych wysłać swoich żołnierzy do Ukrainy lub zapewnić jej wsparcie „na lądzie, morzu i w powietrzu”. Celem tego przedsięwzięcia byłoby zagwarantowanie, że Rosja będzie przestrzegała potencjalnego porozumienia pokojowego.
W odpowiedzi Putin powiedział, że nie widzi sensu w rozmieszczaniu zachodnich sił w Ukrainie, jeżeli zostanie wypracowane porozumienie pokojowe. Jak dodał, Rosja będzie przestrzegać porozumień w sprawie Ukrainy. Ostrzegł, że zachodnie siły byłyby pełnoprawnym celem ataku.
„Na stole koalicji chętnych leżą teraz poważne zobowiązania” - podkreśliła Kallas, występując we wtorek w Parlamencie Europejskim. - Dlatego dzień po spotkaniu koalicji chętnych w ubiegłym tygodniu Putin zagroził atakami na każdą obecność Zachodu na tym terenie (Ukrainy - PAP), w tym na siły pokojowe. Jest to poważna eskalacja ze strony Rosji, która bezpośrednio godzi w bezpieczeństwo Europy. Rosja nie ma wpływu na to, jak się bronimy - powiedziała szefowa dyplomacji UE.
Według Kallas Europa ma jasne przesłanie dla Putina - wojna z Kijowem jest nie do wygrania. - Opuśćcie pole walki i usiądźcie do stołu negocjacyjnego z Ukrainą - zaapelowała.
10:00. USA spowalniają dostawy broni dla Ukrainy?
Ukrainie grozi niedobór broni przeciwlotniczej po tym, gdy USA spowolniły dostawy na podstawie wniosków po przeglądzie gotowości obronnej Pentagonu – podał brytyjski dziennik „Financial Times”. Zdaniem osoby znającej szczegóły sprawy „to tylko kwestia czasu, kiedy amunicja się skończy”.
09:15. Ukraińskie władze ostrzegają kierowców w obwodzie charkowskim
Przedstawiciele władz obwodu charkowskiego zaapelowali do kierowców o unikanie drogi Izium-Słowiańsk ze względu na zagrożenie ze strony dronów. Wobec nasilenia działań wojennych na kierunku łymańskim i masowego stosowania przez wojska rosyjskie dronów uderzeniowych, odcinek drogi M-3 został uznany za szczególnie niebezpieczny.
09:02. Pożar w Zaporożu po rosyjskim ataku
Według Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS), w wyniku uderzenia drona ranna została 66-letnia kobieta.
08:27. Zestrzelono 60 rosyjskich dronów
Ukraińskie siły powietrzne informują, że w nocy 9 września (od godz. 19:00 8 września) Rosjanie zaatakował 84 dronami typu Shahed, Gerbera i innymi. Zestrzelono 60 wrogich maszyn
Zarejestrowano 23 uderzenia bezzałogowych statków powietrznych w 10 lokalizacji
— czytamy w komunikacie podanym w mediach społecznościowych.
07:10. Sytuacja na froncie
Łącznie w ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 195 starć bojowych* - przekazuje ukraiński sztab generalny w najnowszej informacji operacyjnej.
06:30. Rosyjskie straty bojowe
Ukraińska armia straciła na Ukrainie kolejnych 950 żołnierzy (łącznie 1090010 od początku pełnoskalowej wojny).
06:00. W Mołdawii aresztowano szefa jednostki straży granicznej podejrzanego o porwanie dwóch Ukraińców
Urzędnik zorganizował porwanie dwóch obywateli Ukrainy, którzy nielegalnie przebywali w Mołdawii. Mężczyźni zostali siłą odesłani przez Dniestr na Ukrainę, a z każdego z ich bagaży zabrano po 100 €
00:01. Szef kancelarii prezydenta: Rosja zaatakowała siedzibę rządu pociskiem balistycznym
Rosja po raz pierwszy uderzyła w siedzibę gabinetu ministrów Ukrainy pociskiem balistycznym; była to rakieta Iskander – poinformował w poniedziałek szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Andrij Jermak podczas rozmowy telefonicznej z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
Poinformowałem o stałych atakach Rosjan, którzy ostrzeliwują nasze miasta i budynki mieszkalne dronami oraz rakietami. Zabijają cywilów, dzieci, niszczą naszą infrastrukturę. Po raz pierwszy wróg zaatakował budynek rządu Ukrainy – uderzenie przeprowadzono pociskiem balistycznym Iskander
— napisał Jermak w komunikatorze Telegram.
Wcześniej portal Defence Express przekazał, że w budynek gabinetu ministrów w nocy z soboty na niedzielę uderzył nie dron kamikadze Shahed, lecz pocisk manewrujący Iskander, którego głowica bojowa jednak nie zdetonowała.
Podczas zmasowanego, kombinowanego ataku dalekiego zasięgu Rosji w nocy z 6 na 7 września w budynek gabinetu ministrów Ukrainy uderzył nie dron typu Shahed, ale pocisk manewrujący 9M727 systemu operacyjno-taktycznego Iskander. Jego głowica bojowa nie wybuchła
— podał Defence Express, powołując się na własne źródła.
Portal wyjaśnił, że pożar na górnych kondygnacjach budynku spowodowało zapalenie się paliwa ze zbiorników rakiety.
Omówiliśmy także gwarancje bezpieczeństwa, wsparcie obronne, wzmocnienie sankcji przeciwko Rosji oraz koordynację działań z partnerami
— poinformował szef kancelarii prezydenta. Według niego, przywódca Rosji Władimir Putin rozumie wyłącznie siłę i nie chce zakończyć wojny, dlatego konieczne jest dalsze wywieranie presji na Rosję.
Jermak podziękował prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi za przywództwo w dążeniu do zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie oraz całemu narodowi amerykańskiemu za wsparcie i pomoc.
W niedzielę premierka Ukrainy Julia Swyrydenko powiadomiła, że po raz pierwszy rosyjski atak uszkodził siedzibę rządu w Kijowie; zapaliły się dach i górne kondygnacje budynku. Rosja w nocy z soboty na niedzielę wystrzeliła w kierunku Ukrainy rekordową liczbę 805 dronów i 13 rakiet – przekazały Siły Powietrzne.
