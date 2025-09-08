Tylko u Nas

TYLKO U NAS. Margueritte przestrzega przed błędną polityką Zachodu. "Być ślepymi uczniami Brukseli, to jest droga donikąd"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Bernard Margueritte / autor: Fratria
Bernard Margueritte / autor: Fratria

Jest polityka woke, która ma za zadanie walczyć z naszymi korzeniami. To też prowadzi do dramatu. Jest też sprawa imigrantów, którzy przyjdą z zupełnie innym wyobrażeniem o świecie, nawet wrogim do kraju, gdzie przybywają, to wszystko doprowadzi do sytuacji, którą mamy we Francji” - powiedział publicysta Bernard Margueritte na antenie Telewizji wPolsce24.

Kłopoty wewnętrzne Francji

Bernard Margueritte odpowiedział na pytanie, czy Emmanuel Macron dotrwa do końca swojej kadencji.

Niestety dla Francji, nie ma zamiaru ustępować przed czasem. Sam powiedział, że nie chce zrezygnować i spróbuje dotrzeć do końca. Zobaczymy, czy mu się uda. Teraz mogą nastąpić nowe wybory parlamentarne, ale nie da to żadnego konkretnego rozwiązania

— stwierdził.

Dodał również:

Doszliśmy do takiego…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych