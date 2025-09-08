„Jest polityka woke, która ma za zadanie walczyć z naszymi korzeniami. To też prowadzi do dramatu. Jest też sprawa imigrantów, którzy przyjdą z zupełnie innym wyobrażeniem o świecie, nawet wrogim do kraju, gdzie przybywają, to wszystko doprowadzi do sytuacji, którą mamy we Francji” - powiedział publicysta Bernard Margueritte na antenie Telewizji wPolsce24.
Kłopoty wewnętrzne Francji
Bernard Margueritte odpowiedział na pytanie, czy Emmanuel Macron dotrwa do końca swojej kadencji.
Niestety dla Francji, nie ma zamiaru ustępować przed czasem. Sam powiedział, że nie chce zrezygnować i spróbuje dotrzeć do końca. Zobaczymy, czy mu się uda. Teraz mogą nastąpić nowe wybory parlamentarne, ale nie da to żadnego konkretnego rozwiązania
— stwierdził.
Dodał również:
Doszliśmy do takiego…
