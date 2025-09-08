Premier Węgier Viktor Orban stwierdził wczoraj podczas dorocznego spotkania kierownictwa Fideszu, że „los Ukrainy został już przesądzony”. Jego zdaniem na skutek negocjacji dotyczących zawieszenia broni na Ukrainie zostać ma ona podzielona na trzy strefy - rosyjską, zdemilitaryzowaną oraz „zachodnią”.
Spotkanie władz Fideszu z udziałem premiera Orbana odbyło się wczoraj w miejscowości Kötcse nad Balatonem. Jest to najistotniejsze wydarzenie partyjne Fideszu, w czasie którego politycy opracowują cele i kierunki polityki na następne miesiące.
Zachód się przesunął
Wystąpienie Viktora Orbana przed partyjnymi współpracownikami jest - według węgierskich mediów - początkiem kampanii Fideszu przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi na Węgrzech. W swoim przemówieniu lider partii rządzącej krytykował Unię Europejską i jej elity.
Cywilizacja zachodnia jako taka nie znajduje się już na Zachodzie, ale w Europie Środkowej
— stwierdził Orban, którego zacytował dziennik „Magyar Nemzet”.
Węgierski przywódca komplementował Polskę i w tym kontekście stwierdził, że „liberalna hegemonia zaczyna się kończyć za sprawą nowego prezydenta”. Podkreślał, że zmiana polityczna w Polsce może być początkiem zmian w państwach Grupy Wyszehradzkiej.
Orban podkreślił też, że Zachód musi zaakceptować fakt, że Władimir Putin jest i pozostaje prezydentem Federacji Rosyjskiej, a Rosjanie wygrali wojnę na Ukrainie.
Ukraina podzielona?
Orban zaznaczył, że „los Ukrainy wydaje się przesądzony”, natomiast „podział kraju już się rozpoczął”.
Dziś Europa „elegancko” dyskutuje o gwarancjach bezpieczeństwa, ale te gwarancje w rzeczywistości oznaczają podział Ukrainy (…) Strefa rosyjska już istnieje, dziś debata dotyczy tylko tego, jaki obszar powinna obejmować
— zaznaczył.
Dodał, że najpewniej Ukraina podzielona zostanie na trzy strefy - rosyjską, zdemilitaryzowaną oraz „zachodnią”. Węgierski premier po raz kolejny zapewnił, że sprzeciwia się dołączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej i NATO i motywował to niechęcią do prowokowania Moskwy, co miałoby doprowadzić do wojny z Rosją i „zniszczenia europejskiej gospodarki”.
Polityk apelował o zawarcie porozumienia z Rosją, w ramach którego nawiązano by strategiczną współpracę i „odmowę Ukrainie przystąpienia do struktur euroatlantyckich”.
CZYTAJ TEŻ:
— Spotkanie Nawrocki-Orban? Leśkiewicz: Zapewne w najbliższym czasie. „Relacje polsko-węgierskie są dla nas niezwykle ważne”
— Wymiana listów Orbana i Trumpa. Chodzi o zaatakowany rurociąg „Przyjaźń”. „Viktorze, nie podoba mi się to, co słyszę”
— Viktor Orban: Unia Europejska powinna zorganizować swój własny szczyt z Władimirem Putinem. Dajmy szansę pokojowi!
maz/Interia/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/739920-podzial-na-trzy-strefy-orban-los-ukrainy-przesadzony
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.