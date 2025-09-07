Izraelska armia poinformowała, że zbombardowała kolejny wieżowiec w mieście Gaza, z którego według niej korzystali terroryści z Hamasu. Strona palestyńska przekazała, że w budynku żyli uchodźcy z innych części Strefy Gazy. Armia podkreśliła, że atak poprzedzono wezwaniem do ewakuacji.
Budynek Al-Ruja znajdował się w południowo-zachodniej części miasta Gaza. Według izraelskiej armii w wieżowcu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie znajdowała się infrastruktura Hamasu. Wojskowi zapewnili, że - podobnie jak w poprzednich tego typu wypadkach - atak poprzedzono kilkakrotnym wezwaniem do ewakuacji skierowanym zarówno do osób mieszkających w wieżowcu, jak i w jego sąsiedztwie.
W piątek i sobotę izraelskie siły zniszczyły dwa inne tego typu budynki w mieście Gaza. Miały się w nich znajdować sprzęt do monitoringu i punkty obserwacyjne Hamasu. Według izraelskiej armii Hamas miał też „utrzymywać podziemną infrastrukturę w pobliżu wieżowców i wykorzystywać ją do kierowania działaniami terrorystycznymi”.
Również w niedzielę premier Izraela Benjamin Netanjahu ogłosił rozszerzenie operacji wojskowych w Strefie Gazy i jej okolicach, które mają doprowadzić do przejęcia całkowitej kontroli nad miastem Gaza. Izraelska armia twierdzi, że kontroluje już około połowy głównego ośrodka enklawy. Według ostatnich szacunków ONZ w mieście i jego okolicach żyje prawie 1 mln osób.
Według strony palestyńskiej w trwającej od blisko dwóch lat ofensywie izraelskiej armii zginęło ponad 64 tys. Palestyńczyków, w zdecydowanej większości cywilów. Według organizacji praw człowieka szacunki te są zaniżone. Izraelska operacja jest odwetem za atak Hamasu z początku października 2023 r., w którym zginęło ok. 1,2 tys. osób, a ponad 250 trafiło do niewoli.
tkwl/PAP
