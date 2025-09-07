Szef MSZ Izraela Gideon Saar oświadczył, że decyzje niektórych państw świata o uznaniu niepodległości Palestyny mogą skłonić izraelskie władze do podjęcia „jednostronnych działań”. To reakcja na deklaracje m.in. prezydenta Francji oraz premierów Australii, Belgii i Kanady.
Państwa takie jak Francja i Wielka Brytania, które naciskały na tak zwane uznanie (państwa palestyńskiego - PAP), popełniły ogromny błąd
— powiedział Saar na wspólnej konferencji prasowej z szefem duńskiej dyplomacji Larsem Loekke Rasmussenem, który przebywa z wizytą w Izraelu.
Saar podkreślił, że uznanie niepodległości Palestyny „jeszcze bardziej utrudni osiągnięcie trwałego pokoju” w regionie.
To zmusi Izrael również do podjęcia jednostronnych działań
— zastrzegł szef izraelskiej dyplomacji, nie precyzując, jakiego rodzaju działania ma na myśli.
Prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił w lipcu, że francuskie władze uznają państwo palestyńskie podczas zaplanowanego na koniec miesiąca Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Podobne deklaracje złożyli później między innymi szefowie rządów Australii, Belgii i Kanady, a premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer oświadczył w sierpniu, że zrobi to samo, o ile do wrześniowego szczytu ONZ nie zostanie osiągnięte zawieszenie broni w Strefie Gazy.
4 września plany uznania niepodległości Palestyny skrytykował szef amerykańskiej dyplomacji Marco Rubio. Ostrzegł zarazem przed możliwym odwetem Izraela w postaci aneksji Zachodniego Brzegu Jordanu. Nie potępił też planów budowy kolejnych żydowskich osiedli na terenach Zachodniego Brzegu, które mają stanowić część niepodległej Palestyny.
W sierpniu Izrael zatwierdził projekt budowy 3,4 tys. mieszkań na tym obszarze. W opiniach większości zachodnich ekspertów realizacja tego planu zagraża istnieniu przyszłego państwa palestyńskiego.
tkwl/PAP
