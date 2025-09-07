Po raz pierwszy atak uszkodził siedzibę rządu w Kijowie, uszkodzone zostały dach i górne kondygnacje budynku - oświadczyła premier Ukrainy Julia Swyrydenko. Zaapelowała o wzmocnienie sankcji, zwłaszcza na rosyjską ropę i gazu, by zatrzymać machinę wojenną Kremla.
Tak, po raz pierwszy w wyniku wrogiego ataku uszkodzono budynek rządu, dach i górne piętra. Strażacy gaszą pożar. Dziękuję im za tę pracę. Budynki odbudujemy, ale utraconych istnień ludzkich nie da się przywrócić. Wróg codziennie terroryzuje i zabija naszych ludzi w całym kraju
— przekazała Swyrydenko w komunikatorze Telegram.
Wcześniej mer miasta Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w dzielnicy Peczerskiej - w której mieści się siedziba rządu - wybuchł pożar w wyniku prawdopodobnego zestrzelenia bezzałogowego statku powietrznego. Na miejscu pracują strażacy.
Lokalne władze podały też, że w nocnych atakach Rosji na Kijów zginęły co najmniej dwie osoby, w tym roczne dziecko, a 15 odniosło obrażenia.
Roczne dziecko zginęło w rosyjskim ataku
Dwie osoby, w tym roczne dziecko, zginęły, a 15 zostało rannych w nocnym rosyjskim ataku dronowym na Kijów; nad budynkiem rządowym w centrum miasta unosi się dym - podały lokalne władze, cytowane przez AP i agencję Reutera.
W nocy ratownicy medyczni zostali wezwani m.in. do dzielnicy Darnica, na wschód od Dniepru, gdzie czteropiętrowy budynek mieszkalny zapalił się od odłamków zestrzelonych dronów - poinformował mer Kijowa Witalij Kliczko.
Kliczko napisał w aplikacji Telegram, że hospitalizowane zostały ciężarna kobieta i dwie inne ranne osoby.
Odłamki drona spowodowały również pożary na dachach czterech wysokopiętrowych budynków w dzielnicy Swiatoszyńskiej w zachodniej części Kijowa - dodał.
Portal RBK-Ukraina podał, że dwa wielopiętrowe budynki zostały częściowo zniszczone.
O pożarze na dachu jednego z budynków rządowych poinformował szef administracji wojskowej Kijowa Timur Tkaczenko. Reuters i AP podały, że nad gmachem unosił się gęsty dym.
Atak dronowy na Kijów trwał siedem godzin. Świadkowie cytowani przez Reutersa mówili o serii eksplozji, które wstrząsały miastem; według ich relacji odgłosy przypominały działania jednostek obrony przeciwlotniczej.
Po północy w nocy z soboty na niedzielę większość terytorium Ukrainy była objęta alarmem powietrznym.
Dziesiątki eksplozji wstrząsnęły także Krzemieńczukiem w środkowej Ukrainie, powodując przerwy w dostawach prądu w niektórych częściach miasta - poinformował mer Witalij Małecki.
W obliczu zagrożenia atakami lotniczymi na zachodnią Ukrainę Polska podniosła własne i sojusznicze samoloty - poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.
