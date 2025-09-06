Trwa 1292. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Niedziela, 7 września 2025 r.
00:01. Zełenski: 60 proc. uzbrojenia ukraińskiej armii jest rodzimej produkcj
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiedział w wieczornym wystąpieniu wideo, że podczas wojny z Rosją Ukraina osiągnęła 60 proc. udziału własnej produkcji broni na potrzeby armii. W opinii prezydenta w kończącym się tygodniu wzrosło wsparcie dla Ukrainy ze strony państw partnerskich.
Prezydent uznał kończący się tydzień za bardzo produktywny. Wzrosło wsparcie dla Ukrainy ze strony państw partnerskich. Koalicja chętnych liczy 35 krajów. 26 krajów jest gotowych udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa, na lądzie, w powietrzu, na morzu, a także w cyberprzestrzeni, oraz finansowania naszej armii, podkreślił Zełenski.
Po raz pierwszy w swojej historii Ukraina rozpoczęła budowę wspólnego z Danią zakładu produkcji komponentów do naszych pocisków rakietowych i dronów – broni, która już teraz bardzo dobrze się sprawdza. Podczas tej wojny Ukraina osiągnęła wskaźnik: prawie 60 proc. broni, którą dysponujemy, którą dysponują nasi żołnierze, to broń ukraińska, a to potężna broń, wiele zaawansowanych urządzeń
— powiedział Zełenski.
Wśród priorytetowych celów Ukrainy prezydent wymienił „produkcję na Ukrainie i wspólnie z Ukrainą systemów obrony powietrznej – różnego rodzaju systemów”
