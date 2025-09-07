Izraelska armia zburzyła jeden z wieżowców w mieście Gaza. W specjalnym komunikacie podkreśliła, że atak poprzedzono wezwaniem do natychmiastowej ewakuacji mieszkańców miasta. Nagraniem chwalił się w sieci izraelski minister obrony.
Według izraelskiej armii w budynku znajdował się sprzęt do monitoringu i punkty obserwacyjne terrorystów z Hamasu. Ponadto bojownicy Hamasu mieli podłożyć w sąsiedztwie wieżowca Al-Susi „liczne ładunki wybuchowe, by atakować izraelskie wojska” – podały źródła wojskowe, na które powołuje się portal Times of Israel. Według izraelskiej armii Hamas miał też „utrzymywać podziemną infrastrukturę w pobliżu budynku i wykorzystywać ją do kierowania działaniami terrorystycznymi”.
Izraelski minister obrony Israel Kac udostępnił na portalu społecznościowym X nagranie wideo, na którym widać, jak budynek wali się na ziemię.
Kontynuujemy
— napisał.
Dzień wcześniej film pokazujący zniszczenie innego wieżowca w Gazie opatrzył podpisem:
Zaczynamy.
Armia Izraela wydała też pilny nakaz ewakuacji obszaru wokół wieżowca Al-Ruja w centrum Gazy oraz pobliskich namiotów. Zgodnie z zapowiedziami będzie on celem kolejnego ataku. Według izraelskich sił zbrojnych także i ten budynek oraz jego sąsiedztwo mają być wykorzystywane przez Hamas.
Co najmniej 40 ofiar ostatnich ataków
Według służb medycznych Strefy Gazy tylko w sobotę w izraelskich atakach zginęło co najmniej 40 osób, w tym połowa w mieście Gaza. Od początku sierpnia izraelska armia kontynuuje operację, której celem jest zajęcie całej Strefy Gazy. Według sił zbrojnych Izraela armia kontroluje już około połowy terytorium miasta. Według premiera Izraela Benjamina Netanjahu miasto Gaza jest bastionem Hamasu i bez jego zdobycia nie da się pokonać terrorystów.
Atak na Gazę wiąże się z koniecznością wysiedlenia setek tysięcy Palestyńczyków. Organizacje humanitarne ostrzegają, że nie wszyscy Palestyńczycy mają możliwość ucieczki z miasta. Według strony palestyńskiej w trwającej od blisko dwóch lat ofensywie izraelskiej armii zginęło ponad 64 tys. Palestyńczyków, w zdecydowanej większości cywilów. Według organizacji praw człowieka szacunki te są zaniżone.
CZYTAJ TAKŻE:
— Ambasada Palestyny reaguje na medialną ofensywę Izraela: „Cała Strefa została przekształcona w największy obóz koncentracyjny”
— Izrael zrzucił granaty w pobliżu żołnierzy kontyngentu pokojowego UNIFIL. ONZ bije na alarm. „To jeden z najpoważniejszych ataków”
— Trump: Izrael musi zakończyć wojnę w Strefie Gazy. Konflikt szkodzi jego wizerunkowi w USA, w tym w Kongresie
olnk/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/739807-zburzyli-wiezowiec-w-gazie-izrael-chwali-sie-nagraniami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.