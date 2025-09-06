W Charlotte w USA (Karolina Północna) doszło do wstrząsającego morderstwa - Decarlos Brown Jr., 34-letni bezdomny, znany policji z licznych przestępstw, z niewiadomego powodu nagle wyciągnął nóż i zabił nim Irynę Zarutską, 23-latkę, która uciekła przed wojną z Ukrainy. Do zdarzenia doszło na linii kolejki Lynx Blue Line, a z ujawnionych nagrań z monitoringu wynika, że obok byli inni pasażerowie.
Decarlos Brown Jr., który został aresztowany w związku z sytuacją, do której doszło pod koniec sierpnia, został aresztowany i oskarżony o morderstwo. Mężczyzna jest doskonale znany policji, od 2011 roku był wiele razy aresztowany ze kradzieże, groźby i rozboje. W przeszłości pięć lat spędził w więzieniu za rozbój z bronią.
Na nagraniu ze zdarzenia, które opublikowano wczoraj, widać, jak sprawca morderstwa nagle wyciąga nóż i nagle atakuje nim w okolicy gardła 23-latkę, która chwilę wcześniej usiadła przed nim w wagonie. Po ataku Brown oddalił się od ofiary.
Policja w krótkim czasie zlokalizowała Browna i został on oskarżony o morderstwo. Na razie nie są znane motywy jego działania.
tkwl

