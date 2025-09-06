Putin zaproponował Zełenskiemu rozmowy pokojowe w Moskwie. Prezydent Ukrainy odpowiada: "Może przyjechać do Kijowa"

  • Świat
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Wołodymyr Zełenski / autor: . EPA/STRINGER Dostawca: PAP/EPA.
Wołodymyr Zełenski / autor: . EPA/STRINGER Dostawca: PAP/EPA.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańską stacją ABC zaproponował Kijów jako miejsce spotkania z Władimirem Putinem. Rosyjski przywódca wcześniej zasugerował, że rozmowy mogłyby się odbyć w Moskwie.

(Putin - PAP) może przyjechać do Kijowa

— powiedział Zełenski.

Stanowisko Zełenskiego

Jednocześnie ukraiński prezydent ponownie wykluczył swój przyjazd do Moskwy. Jak wyjaśnił, jest to niemożliwe, gdyż jego kraj jest nadal atakowany przez Rosję, a Putin, sugerując Moskwę jako miejsce spotkania, jedynie gra na zwłokę.

Nie mogę pojechać do Moskwy, gdy mój kraj jest każdego dnia atakowany pociskami. Nie mogę pojechać do stolicy tego terrorysty

— zaznaczył w rozmowie z ABC Zełenski.

Ukraiński prezydent oskarżył przy tym Putina o „pogrywanie” ze Stanami Zjednoczonymi.

Zełenski wielokrotnie wzywał do zorganizowania spotkania z rosyjskim przywódcą w celu negocjacji zawieszenia broni w Ukrainie. Według źródeł ukraińskich co najmniej siedem krajów zaproponowało zorganizowanie takiego szczytu na swoim terytorium, wśród nich Turcja i kraje Zatoki Perskiej.

Propozycja Putina

Putin powiedział, że może spotkać się z Zełenskim w Moskwie, jeśli spotkanie „zostanie przygotowane”, jednocześnie wyrażając wątpliwość, czy byłby w tym sens. Rosyjskie MSW wcześniej wpisało prezydenta Ukrainy na listę osób poszukiwanych.

CZYTAJ TAKŻE:

Zapowiedź przełomu? Trump mówi, że Putin i Zełenski nie są gotowi na pokój, ale… „Coś się wydarzy. Załatwimy to”

Zełenski: Kwestia terytorium pozostanie sprawą między mną a Putinem. „Jesteśmy pewni, że wojna się zakończy”

as/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych