Tragiczny wypadek polskiej turystki we Włoszech. Zginęła podczas wyprawy rowerowej nad jeziorem Garda

Polska turystka zginęła w wypadku na rowerze nad jeziorem Garda w Trydencie na północy Włoch - poinformowała agencja prasowa ANSA. Na zakręcie kobieta straciła panowanie nad rowerem i wpadła na mur. Do wypadku doszło wczoraj w rejonie miejscowości Nago i Torbole.

52-letnia turystka z Polski, która jechała z grupą przyjaciół, straciła na zakręcie panowanie nad rowerem i uderzyła w mur. Na miejsce przybyli karabinierzy i śmigłowiec pogotowia ratunkowego. Podjęto próbę reanimacji, a następnie przetransportowano kobietę do szpitala w Trydencie, gdzie lekarz stwierdził zgon - poinformowały lokalne media.

Zaznaczono, że w Trydencie notuje się dużą liczbę wypadków rowerowych.

