W 18. dzielnicy Paryża 31 sierpnia 2025 roku, jak co roku od wielu lat, rozpoczął się festiwal Ganesh ku czci hinduskiego boga Ganesh. W sieci pojawiły się nagrania pokazujące, jak mnóstwo Hindusów w Paryżu rozbijają kokosy na ulicy jako rytualną ofiarę dla Ganeshy, co ma symbolizować usuwanie przeszkód.
Tłuczenie kokosów na ulicy to nie wszystko. W ramach hinduskiego święta obchodzonego w Paryżu, ulice dzielnicy La Chapelle przemierzał umiejscowiony na platformie posąg Ganeshy, wyglądający jak słoń.
Co zrozumiałe, huczne obchody hinduskiego święta na ulicach Paryża wyglądają bardzo dziwnie z punktu widzenia europejskiej kultury. Jak widać, znacząco zmienia się oblicze „Najstarszej córy Kościoła”.
tkwl/X
