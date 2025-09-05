Trwa 1291. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Sobota, 6 września 2025 r.
19:00. Ukraina zatrzymała zbiegłego posła podejrzanego o współpracę z Rosją
„Źródło w organach ścigania w Kyiv Independent zidentyfikowało podejrzanego jako Fedira Chrystenko, 41-letniego posła i byłego członka obecnie zakazanej partii prorosyjskiej” - czytamy.
18:10. Rosjanie przewieźli ponad 36 000 ton skradzionego zboża przez port w Mariupolu
„Od początku roku do 31 sierpnia z portu morskiego w Mariupolu wysłano sześć statków z pszenicą, w ilości około 36 600 ton ziarna. Poinformował o tym Departament Nadzoru Rolnego” - poinformowała o rada miejska Mariupola na Telegramie. Dodała, że wojska rosyjskie nadal grabią i niszczą zakłady metalurgiczne w Mariupolu.
„Port morski i linia kolejowa w Mariupolu stały się elementami logistyki wojskowej i narzędziem grabieży terytoriów okupowanych. Najeźdźcy transportują zboże, metal i inne ładunki” – podsumowała rada miasta.
17:40. Rosjanie przygotowują „decydujący przełom” w obwodzie donieckim
Okupanci przygotowują „decydujący przełom” w obwodzie donieckim, wykorzystując dużą liczbę wojsk i sprzętu – poinformował 7. Korpus Powietrznodesantowy.
Niedawno przerzucono doświadczone jednostki piechoty morskiej w rejon Pokrowska i zintensyfikowano ataki na skrzydła. Jednocześnie wróg zmniejszył liczbę ataków powietrznych na pozycje „zerowe” i zwiększył ich liczbę na cele cywilne znajdujące się na tyłach wojsk.
17:10. Rosyjskie ataki w obwodzie czernihowskim. Nie żyje kobieta
„Rosjanie zaatakowali zwykłe podwórka miejskie w Gorodni i Siemionówce. Zginął 70-letni mieszkaniec Siemionówki. 45-letnia kobieta z Gorodni trafiła do miejscowego szpitala w ciężkim stanie” – napisał Wiaczesław Czaus, szef regionalnej administracji wojskowej.
16:30. Kolejny objęty sankcjami tankowiec „floty cieni” w chińskim porcie
Drugi tankowiec z rosyjskiej floty cieni objęty sankcjami, przewożący skroplony gaz ziemny z rosyjskiego projektu Arctic LNG 2, zacumował w chińskim porcie – podał Reuters.
Tankowiec „Woschod” jest zakotwiczony w pobliżu terminalu LNG w porcie Taishan w południowo-zachodniej prowincji Chin Huangshi.
Jednostka przypłynęła zaledwie kilka dni po spotkaniu rosyjskiego przywódcy Władimira Putina z prezydentem Chin Xi Jinpingiem w Pekinie. Według LSEG, tankowiec pływający pod banderą rosyjską, przewożący ładunek 150 000 metrów sześciennych LNG, został załadowany w terminalu Arctic LNG 2 w Gydzie w północnej Syberii 19 lipca.
Dziennikarze zauważają, że jest to już druga dostawa do Chin po tym, jak tankowiec Arctic Mulan, również objęty sankcjami, dotarł do terminalu LNG w Beihai pod koniec sierpnia.
16:00. Siły Powietrzne odwołały alarmy
Siły Powietrzne ogłosiły koniec zagrożenia w związku ze startem samolotu MiG-31K. Alarmy odwołano na większości terytorium Ukrainy.
15:30. Spektakularne zniszczeie czołgu
Ukraińska straż graniczna zniszczyła czołg, transporter opancerzony i ciężarówkę. Jest nagranie.
Piloci jednostki granicznej Feniks zniszczyli kilka celów wroga w kierunku Pokrowska - poinformowała Państwowa Służba Graniczna Ukrainy, publikując nagranie.
15:00. Pogrzeb polskich ofiar UPA w Puźnikach
14:11. Alarm lotniczy w całym kraju. Wystartował rosyjski MiG-31K
W związku ze startem rosyjskiego samolotu MiG-31K na terenie całej Ukrainy ogłoszono stan alarmu lotniczego. Poinformowały o tym na Telegramie Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy, podaje Ukrinform.
„Zagrożenie rakietowe na terenie całej Ukrainy! Start MiG-31K nagrany!” – napisano. Jak podaje Ukrinform, siły obrony powietrznej zneutralizowały 68 z 91 dronów, które wojska rosyjskie wykorzystały do ataku na Ukrainę od wieczora 5 września.
13:45. Rosyjski dron uderzył w samochód w Kramatorsku
Szef Wojskowej Administracji Miejskiej w Kramatorsku, Ołeksandr Honczarenko poinformował o ataku dronów na Kramatorsk. W ataku uszkodzone zostały co najmniej 2 budynki mieszkalne. W ataku drona na cywilny samochód ranny został 73-letni mężczyzna.
13:30. Pożar w kijowskiej fabryce słodyczy
Pożar został już ugaszony, nikt nie został ranny – podają ukraińskie media, powołując się na relacje rzecznika Kijowskiej Państwowej Służby Ratunkowej Pawło Pietrowa. W pożarze nikt nie został ranny. - Nasi ratownicy nie brali udziału w akcji, wszystko zostało ugaszone przed przybyciem jednostek straży pożarnej – poinformował. Kijowska fabryka słodyczy Roshen została założona w 1874 roku, a od 2018 roku działa jako oddział korporacji cukierniczej Roshen.
12:44. Zełenski o spotkaniu z Putinem: może przyjechać do Kijowa
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w rozmowie z amerykańską stacją ABC zaproponował Kijów jako miejsce spotkania z Władimirem Putinem. Rosyjski przywódca wcześniej zasugerował, że rozmowy mogłyby się odbyć w Moskwie. - Może przyjechać do Kijowa - powiedział.
Jednocześnie ukraiński prezydent ponownie wykluczył swój przyjazd do Moskwy. Jak wyjaśnił, jest to niemożliwe, gdyż jego kraj jest nadal atakowany przez Rosję, a Putin, sugerując Moskwę jako miejsce spotkania, jedynie gra na zwłokę. - Nie mogę pojechać do Moskwy, gdy mój kraj jest każdego dnia atakowany pociskami. Nie mogę pojechać do stolicy tego terrorysty - zaznaczył w rozmowie z ABC Zełenski.
Ukraiński prezydent oskarżył przy tym Putina o „pogrywanie” ze Stanami Zjednoczonymi.
11:40. Rosja może produkować do 2700 dronów bojowych miesięcznie
Poinformował o tym Andrij Jusow, przedstawiciel Głównego Zarządu Wywiadowczego Ministerstwa Obrony, podaje Ukrinform, powołując się na Radio Swoboda.
Dodał, że oprócz dronów uderzeniowych wróg produkuje znaczną liczbę dronów „oszukujących”, które nie mają głowicy bojowej.
„Widzimy setki „Szahidów” w połączonych atakach wraz z pociskami. Potężne uderzenia stanowią poważne wyzwanie dla naszych sił obrony powietrznej i przeciwrakietowej. To także wyzwanie dla naszych partnerów, którzy mają nam pomóc chronić ukraińskie niebo” – powiedział przedstawiciel wywiadu.
11:20. Rosjanie zrzucili ulotki w formie banknotów
„Rankiem 6 września policja otrzymała zgłoszenie, że w jednym z rejonów Czernihowa znaleziono ulotki w formie banknotów o nominale stu hrywien z wezwaniami do udostępniania pozycji Sił Zbrojnych Ukrainy, w zamian za realne pieniądze. Rosjanie zrzucili ulotki z drona” – poinformowała w komunikacie policja obwodu czernihowskiego. Policja ostrzegła w komunikacie przed odpowiedzialnością karną za współpracę z wrogiem i zaapelowała o niszczenie rosyjskich ulotek.
10:10. Zełenski: Rosja przeciąga tę wojnę
„Od początku września Rosja wykorzystała przeciwko Ukrainie ponad 1300 bezzałogowych statków powietrznych, prawie 900 bomb kierowanych i 50 pocisków rakietowych różnego typu” - poinformował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski we wpisie w serwisie Telegram. „Rosja nadal przeciąga tę wojnę, próbując zamienić dyplomację w farsę. (…) Prezydent Trump ma absolutną rację: aby odblokować dyplomację, konieczne są skuteczne ograniczenia handlu rosyjską ropą i gazem. Musimy zwiększyć presję w postaci sankcji, dostarczyć Ukrainie broń i zagwarantować, że takie inwazje nie powtórzą się w przyszłości” - stwierdził Zełenski.
09:30. Premier Kanady: Putin nie pogodził się jeszcze z potrzebą pokoju
Premier Kanady Mark Carney stwierdził, że społeczność międzynarodowa i wojska ukraińskie powinny wywrzeć maksymalną presję na Rosję, aby zmusić ją do zawarcia pokoju. Jego słowa cytuje stacja CBC. Carney stwierdził, że Władimir Putin „nie pogodził się jeszcze z potrzebą pokoju”. - Putin jest przyczyną tej wojny(…). Nie będzie dyktował warunków pokoju – podkreślił. Powiedział, że naciski sojuszników na Rosję będą obejmować nałożenie nowych sankcji, dostarczenie broni wojskom ukraińskim i wsparcie Ukrainy „po zakończeniu działań wojennych”. Przypomniał też, że sojusznicy Ukrainy przygotowują obecnie kolejne sankcje wobec Rosji.
09:10. Ostrzał w obwodzie dniepropietrowskim. Uszkodzona karetka
W wyniku rosyjskiego ostrzału w obwodzie dniepropietrowskim zginęły trzy osoby, jedna została ranna, a trzy domy prywatne i karetka zostały uszkodzone - poinformował Serhij Łysak, szef administracji obwodu dniepropietrowskiego.
08:09. Politico: w nowym planie obronnym Pentagonu misje w kraju ważniejsze od Chin i Rosji
We wstępnej wersji nowej Narodowej Strategii Obrony Pentagon ponad przeciwdziałanie Chinom oraz Rosji stawia misje w samych USA i zwalczanie zagrożeń na zachodniej półkuli ziemskiej, obejmującej przede wszystkim Ameryki - informuje portal Politico, powołując się na źródła.
Według Politico wstępna wersja Narodowej Strategii Obrony („National Defense Strategy”) w ubiegłym tygodniu trafiła na biurko szefa ministerstwa obrony Pete’a Hegsetha. Dokument ma zostać ukończony w ciągu czterech tygodni.
07:28. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 960 żołnierzy (łącznie 1087180 od początku pełnoskalowej wojny).
06:30. 30 mln zł oszczędności po ograniczeniu dostępu do opieki zdrowotnej obywatelom Ukrainy
Rząd zamierza ograniczyć katalog świadczeń zdrowotnych nieubezpieczonym obywatelom Ukrainy. Planowane ograniczenia spowodują od października do marca oszczędności w kwocie niespełna 30 mln zł - oszacowało Ministerstwo Zdrowia w uwagach do nowego projektu MSWiA ustawy o pomocy tej grupie.
03:15. RPA zrezygnowała ze wspólnych manewrów z Rosją i Chinami zaplanowanych w czasie szczytu G20 w Johannesburgu
Narodowe Siły Obrony Republiki Południowej Afryki (SANDF) zrezygnowały z ćwiczeń morskich Mosi III, które planowały przeprowadzić z marynarkami wojennymi Rosji i Chin w czasie listopadowego szczytu G20 - poinformował rząd RPA na swojej oficjalnej stronie.
01:50. Obywatel Ukrainy ofiarą katastrofy kolejki Gloria w Lizbonie
Policja przekazała, że śmierć podczas wypadku poniosło pięciu obywateli Portugalii, trzech Brytyjczyków, dwóch Kanadyjczyków i dwóch obywateli Korei Południowej, a także Szwajcarka, Francuzka, Amerykanin oraz Ukrainiec.
Według ustaleń stołecznej telewizji SIC zabity w katastrofie obywatel Ukrainy to 54-letni uchodźca wojenny.
00:01. Trump: Pracujemy nad gwarancjami bezpieczeństwa dla Ukrainy, pomożemy im
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że pracuje nad udzieleniem gwarancji bezpieczeństwa Ukrainie i zapewnił, że pomoże jej. Stwierdził jednak, że główną rolę będą odgrywać państwa europejskie, które - jak ocenił - chcą końca wojny.
Pracujemy nad tym. Pomożemy im. Chcemy uratować wiele istnień i coś z tym zrobimy. Myślę, że ludzie oczekują, że pomożemy im. Europa będzie zdecydowanie pierwsza - oni chcą być pierwsi. I chcą, żeby to się skończyło. I to się skończy (…) nagle to wszystko się zbierze i się zakończy
— powiedział Trump, pytany o sprawę gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy podczas podpisywania rozporządzenia o Ministerstwie Wojny.
Trump ponownie ocenił, że zakończenie wojny w Ukrainie okazało się trudniejsze, niż oczekiwał, lecz wyraził przekonanie, że i ten konflikt wkrótce zakończy.
Prezydent USA nie zdradził, na czym ma polegać amerykańskie zaangażowanie, lecz wcześniej deklarował, że USA będą aktywne we wszystkich fazach tego procesu.
W piątek telewizja NBC podała, że w wypadku zawarcia pokoju w Ukrainie USA mogłyby utworzyć na jej terytorium strefę buforową i odpowiadać za jej monitorowanie, aby zapewnić ochronę przed ponowną rosyjską napaścią. Według NBC, ze względu na technologie, jakimi dysponuje amerykańska armia, to właśnie USA miałyby odpowiadać za monitorowanie strefy, m.in. za pomocą dronów, satelitów i innych narzędzi wywiadowczych.
