Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że zaprosił polskiego prezydenta Karola Nawrockiego na szczyt G20, który odbędzie się w Miami w przyszłym roku. Pytany o zaproszenie Rosji Trump stwierdził, że musi się nad tym zastanowić.
Zaprosimy inne kraje jako obserwatorów. Nazywają ich obserwatorami, ale będą mieli coś do powiedzenia. Ale zaprosiłem już Polskę, wysłałem im zaproszenie. Świetnie, że właśnie tu byli, jak wiecie, był tu wspaniały przywódca, wspaniały nowy przywódca
— mówił Trump podczas ogłoszenia, że przyszłoroczny szczyt G20 odbędzie się w Miami na Florydzie.
Pytany o to, czy zaprosi również Rosję - która jest pełnym członkiem G20 - odparł, że musi się nad tym zastanowić.
Trump powiedział też, że nie uda się na tegoroczny szczyt przywódców G20 do Republiki Południowej Afryki, a zamiast niego pojedzie tam wiceprezydent J.D. Vance.
kk/PAP
