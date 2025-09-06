Kongresmen Demokratów Marcy Kaptur wyraziła uznanie dla wizyty prezydenta Polski Karola Nawrockiego w USA. Spotkanie w Białym Domu podkreśliło rolę Polski jako kluczowego sojusznika w NATO. Szefowa polsko-amerykańskiej grupy parlamentarnej liczy na dalszą współpracę polityczną, wojskową i gospodarczą między oboma krajami.
Jako współprzewodnicząca Poland Caucus z uznaniem przyklaskuję zacieśnianiu relacji między USA a Polską, czego dowodem była wizyta nowego prezydenta Polski Karola Nawrockiego w tym tygodniu
— powiedziała Kaptur w krótkim komentarzu do spotkania prezydentów USA i Polski w Białym Domu.
Jak zaznaczyła, spotkanie podkreśliło, jak ważnym sojusznikiem w NATO jest Polska, a także że jest „rosnącym na znaczeniu partnerem gospodarczym w Europie Środkowej”. Podkreśliła też, że liczy na ścisłą współpracę zarówno z prezydentem, jak i premierem Donaldem Tuskiem, aby „wzmacniać współpracę wojskową na rzecz wolnej Europy, inwestycje we wspólne działania gospodarcze i energetyczne i promować dobrobyt obu naszych narodów przez wiele lat”.
Poland Caucus
Mająca polskie korzenie Kaptur od lat przewodzi Poland Caucus, grupie polityków z obydwu izb Kongresu promujących sojusz polsko-amerykański. Przewodzi również podobnej grupie ds. Ukrainy i jest częstym krytykiem polityki Donalda Trumpa wobec Rosji.
Kaptur zasiada w Izbie Reprezentantów nieprzerwanie od 1983 r. i jest najdłużej sprawującą mandat kobietą w historii amerykańskiego Kongresu.
