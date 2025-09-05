Angela Rayner podała się do dymisji ze stanowisk wicepremier Wielkiej Brytanii - w rządzie Keira Starmera. Przestała być także wiceprzewodniczącą Partii Pracy. Decyzja związana jest z nieprawidłowościami podatkowymi. Polityk przyznała, że ponosi pełną odpowiedzialność za zaistniałą sytuację.
Informacja ta pojawiła się chwilę po tym, gdy lokalne media podał, że premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer otrzymał raport od niezależnego doradcy ds. etyki Laurie Magnusa na temat spraw podatkowych Rayner. Z dokumentu wynika, że polityczka złamała kodeks ministerialny i nie spełnił „najwyższych możliwych standardów właściwego postępowania”.
W opublikowanym oświadczeniu Rayner przyznała, że „bierze pełną odpowiedzialność za ten błąd”.
Chciałabym skorzystać z okazji i powtórzyć, że nigdy nie miałam zamiaru zrobić niczego innego, jak tylko zapłacić odpowiednią kwotę podatku
— wyjaśniła. Polityk dodała, że podjęła decyzję o rezygnacji zarówno ze względu na ustalenia raportu, jak i wpływ, jaki wydarzenie to wywarło na jej rodzinę.
Starmer dziękuje swojej zastępcy
Premier Starmer opublikował własnoręcznie napisany list do Rayner, w którym podziękował jej za poinformowanie go o swojej decyzji o rezygnacji z rządu, dodając, że jest mu „bardzo smutno, że jej kadencja jako wicepremier, ministra i wiceprzewodniczącej Partii Pracy dobiegła w ten sposób końca”.
Na początku tygodnia podczas posiedzenia Izby Gmin szef rządu publicznie zaoferował swojej zastępcy pełne wsparcie, mówiąc, że jest „dumny” ze współpracy z nią.
Polityk w wywiadzie udzielonym dwa dni temu stacji Sky News powiedziała, że otrzymała błędną poradę prawną, w wyniku której zapłaciła niższy podatek, niż powinna. Szacuje się, że zapłaciła ona o 40 tys. funtów mniej, niż była winna, od nieruchomości wartej 800 tys. funtów, ponieważ traktowała ją jako swoje główne miejsce zamieszkania, a nie jako drugi dom, od którego płaci się wyższą stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych.
Zdaniem brytyjskiej prasy, po odejściu Rayner z rządu spodziewana jest szersza rekonstrukcja w brytyjskim gabinecie.
CZYTAJ TAKŻE:
— Tragiczne wieści z Pałacu Buckingham. Nie żyje księżna Kentu - Katarzyna. Miała 92 lata. Zmarła w otoczeniu bliskich
— Imigrant molestował 14-letnią dziewczynkę w Anglii. Sąd uznał 41-letniego Etiopczyka za winnego popełnienia pięciu czynów
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/739694-brytyjska-wicepremier-ustepuje-powodem-podatki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.