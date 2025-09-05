„Katarzyna, księżna Kentu, żona kuzyna królowej Elżbiety II, zmarła w wieku 92 lat” - podał Pałac Buckingham. Była ona pierwszą, która załamała prawo z XVIII w., zabraniające członkom monarchii przyjęcie wiary katolickiej. Przez wiele lat blisko współpracowała z organizatorami turnieju tenisowego Wimbledon.
Pałac Buckingham poinformował, że księżna zmarła spokojnie wczoraj wieczorem w swoim domu w Pałacu Kensington, w otoczeniu rodziny.
Katarzyna z domu Worsley dołączyła do brytyjskiej rodziny królewskiej w 1961 r., kiedy wyszła za mąż za Edwarda, księcia Kentu. Poznała go pięć lat wcześniej, gdy stacjonował w koszarach wojskowych w północnej Anglii. Para doczekała się troje dzieci i 10 wnucząt.
Wręczała trofea zwycięzcom Wimbledonu
Od 1969 r. współpracowała z organizatorami Wimbledonu - m.in. wręczała trofea zwycięzcom turnieju tenisowego. Do historii przeszła sytuacja z 1993 r., kiedy to pocieszała Janę Novotną, gdy ta rozpłakała się po przegranej w finale singla. Czeska tenisistka dosłownie wypłakiwała się na ramieniu księżnej.
Wiem, że pewnego dnia wygrasz, nie martw się
— powiedziała jej wówczas Katarzyna, i miała rację, gdy pięć lat później tytuł zdobyła Novotna.
Jak podał Reuters, relacje z organizatorami turnieju uległy pogorszeniu w 1999 r. po tym, gdy odmówiono jej wprowadzenia do loży królewskiej 12-letniego syna pogrążonej w żałobie przyjaciółki.
Po raz kolejny księżna trafiła na pierwsze strony gazet w 1994 r., kiedy to przyjęła wiarę katolicką. Tym samym stała się pierwszym członkiem brytyjskiej rodziny królewskiej od czasów króla Karola II, który nawrócił się na tę wiarę na łożu śmierci w 1685 r.
Jej wielką pasją była muzyka. Wspierała organizacje charytatywne związane ze sztuką, przez wiele lat uczyła też muzyki w szkole w Hull, w północno-wschodniej Anglii.
