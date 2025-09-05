„Wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie okazała się dużym sukcesem i oznacza korzyści w sferze bezpieczeństwa także dla Ukrainy” – ocenił ukraiński portal Europejska Prawda po rozmowach prezydenta RP w USA.
Gotowość Donalda Trumpa do rozszerzenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce jest dobrym sygnałem także dla Ukrainy. Oznacza to, że prezydent USA nie wierzy już w retorykę Putina, który zapewnia o gotowości do podpisania porozumienia pokojowego
— napisała Europejska Prawda.
Korekta poglądów Trumpa?
W ocenie serwisu takie podejście może świadczyć o stopniowo postępującej korekcie poglądów Trumpa, który nie uznaje już rosyjskiego zagrożenia za przesadzone i może być zmuszony do odejścia od planów zmniejszenia amerykańskiej obecności wojskowej w Europie.
Mówiąc o planach Putina, polski prezydent rujnuje narrację, jaką próbują przedstawiać Trumpowi członkowie jego administracji i europejscy liderzy, tacy jak (premier Węgier) Viktor Orban
— zauważyła Europejska Prawda.
Postawa Karola Nawrockiego wobec Ukrainy spotykała się dotychczas z krytyką ukraińskich mediów, przede wszystkim ze względu na jego decyzję o zawetowaniu ustawy o wsparciu ukraińskich uchodźców w Polsce.
Wizyta Nawrockiego w USA była jego pierwszą zagraniczną podróżą po objęciu urzędu głowy państwa. Wśród tematów omawianych przez niego podczas rozmów z prezydentem Donaldem Trumpem znalazły się kwestie dotyczące m.in. zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce, współpracy dwustronnej z Waszyngtonem oraz członkostwa Polski w grupie G20.
tt/PAP
