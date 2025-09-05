Imigrant w Niemczech zaatakował nauczycielkę nożem - poważnie ją zranił. Został zatrzymany po pościgu i użyciu broni przez policję

Bild” poinformował, że w Essen 18-letni obywatel Kosowa zaatakował nauczycielkę nożem, zadając jej poważne rany. Policja zatrzymała sprawcę po pościgu i użyciu broni palnej. W szkole panuje strach, a wielu uczniów przebywa wciąż w salach lekcyjnych w stanie szoku.

Niemiecka policja, cytowana przez agencję Reutera, podała, że podejrzany został objęty opieką medyczną po tym, gdy funkcjonariusze otworzyli ogień w jego kierunku podczas zatrzymania.

Jak doniósł „Bild”, sprawcą jest 18-letni Kosowianin, uczeń szkoły. Na razie nie wiadomo, czy nastolatek uczestniczył w lekcji, czy wtargnął do klasy. Według wstępnych ustaleń napastnik podszedł do nauczycielki i zranił ją nożem w okolicach klatki piersiowej i brzucha. Kobieta trafiła natychmiast do szpitala i ma zostać poddana operacji. Życie nauczycielki nie jest zagrożone - poinformowała policja.

Po zdarzeniu napastnik uciekł, a policja prowadziła pościg na szeroką skalę, z użyciem helikoptera. Po godz. 11 otrzymano zgłoszenie o osobie znajdującej się w pobliskim parku, która pasowała do opisu sprawcy. Podczas kontroli policyjnej podejrzany miał rzucić się na funkcjonariuszy z nożem. W reakcji policjanci użyli broni palnej.

Oprócz ciężko rannej nauczycielki, pomocą medyczną zostały objęte również inne osoby. Co najmniej dziesięcioro uczniów jest w stanie szoku, ponieważ byli świadkami zdarzenia lub bezpośrednio udzielali pomocy poszkodowanym

— podał „Bild”.

W szkole w Essen nadal panuje ogromny strach. Policja wyprowadziła już wielu uczniów z budynku, ale w salach lekcyjnych wciąż przebywa kilkudziesięciu z nich. Uczniowie zabarykadowali drzwi, zgodnie z procedurą obowiązującą w przypadku alarmu o ataku terrorystycznym - czytamy w „Bildzie”.

xyz/PAP

