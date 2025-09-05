Włoscy politycy, przedstawiciele kultury, mody i biznesu oddają hołd zmarłemu wczoraj w wieku 91 lat światowej sławy projektantowi mody Giorgio Armaniemu. Prezydent Włoch Sergio Mattarella nazwał go „mistrzem stylu i mody oraz symbolem włoskiego geniuszu w świecie”.
W wydanym oświadczeniu prezydent Włoch wyraził uznanie dla niestrudzonej kreatywności Giorgio Armaniego i podkreślił, że przedefiniował on w wymiarze międzynarodowym kanony elegancji i luksusu.
„Potrafił inspirować cały świat”
Premier Giorgia Meloni napisała o Armanim na platformie X: „Swoją elegancją, powściągliwością i kreatywnością potrafił nadać prestiż włoskiej modzie i inspirować cały świat. Ikona, niezmordowany pracownik, symbol najlepszych Włoch”.
Projektantka Miuccia Prada oświadczyła, że Armani, podziwiany za elegancję i kreatywność był „absolutnym protagonistą włoskiej i międzynarodowej mody”.
Hołd zmarłemu kreatorowi oddała dyrekcja trwającego w Wenecji festiwalu filmowego.
„Umarł król” - tak włoska prasa pisze o śmierci światowej sławy projektanta mody Giorgio Armaniego, który zmarł w wieku 91 lat. Słowa „Re Giorgio” (król Giorgio) widnieją na pierwszych stronach gazet.
„La Repubblica” podkreśliła, że Armani umarł tak, jak chciał: w pracy. Pracował niemal do ostatniej chwili, choć minione miesiące spędził w domu na rekonwalescencji po pobycie w szpitalu. Nie mogąc już uczestniczyć w pokazach, do ostatniej chwili śledził próby za pośrednictwem połączenia internetowego, kontrolując wszystkich i każdy szczegół.
„Absolutna legenda mody”
Jak ujawnił dziennik, w minionych dniach Armani zajmował się przygotowaniami do pokazu, zaplanowanego na 28 września w Akademii Sztuk Pięknych w Mediolanie z okazji 50-lecia jego kariery.
Był niezmordowany, nie zatrzymywał się. To absolutna legenda mody, uniwersalny mit
— napisała rzymska gazeta.
Dodała, że można porównać go tylko do Coco Chanel.
Kiedy mówi się, że dzieło Armaniego jest czymś jedynym w swoim rodzaju, to dlatego, że tak jest. Nikt tak jak on nie zrozumiał swoich czasów, przekształcając to w modę
— podsumowała.
Na łamach „Corriere della Sera” zaznaczono, że cały świat żegna wizjonera, który łączył w sobie geniusz i dyscyplinę.
„La Stampa” zamieściła duży nagłówek: „Armani, Italia”. Autor wspomnieniowego artykułu o projektancie ocenił, że był on artystą w czasach częstego bezguścia i braku dobrych manier.
Armani ubierał gwiazdy filmowe
Gazety podkreślają, że Armani ubierał gwiazdy filmowe, włoskich sportowców, a jego ubrania często wybierają też politycy.
W 2009 roku do ówczesnego prezydenta Włoch Giorgia Napolitano skierowano wniosek o mianowanie projektanta dożywotnim senatorem, co jest w kraju tradycją w odniesieniu do szczególnie zasłużonych osobistości. Armani odmówił wówczas, tak jak odmawiał różnym partiom, które chciały się do niego zbliżyć
— przypomina prasa.
Związki z polityką ograniczał do apeli o wspieranie włoskich firm.
Włoscy politycy, żegnając go, nazwali go „ambasadorem made in Italy”.
Trumna z ciałem Armaniego będzie wystawiona w Mediolanie jutro i pojutrze. Uroczystości pogrzebowe 8 września będą miały charakter prywatny.
W dniu pogrzebu w Mediolanie będzie obowiązywać żałoba
— ogłosił burmistrz Giuseppe Sala.
CZYTAJ WIĘCEJ: Zmarł Giorgio Armani. Legendarny kreator mody miał 91 lat. „Niestrudzenie pracował do ostatnich dni, poświęcając się firmie”
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/739622-wlochy-oddaja-hold-armaniemu-potrafil-inspirowac-swiat
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.