Włoscy politycy, przedstawiciele kultury, mody i biznesu oddają hołd zmarłemu wczoraj w wieku 91 lat światowej sławy projektantowi mody Giorgio Armaniemu. Prezydent Włoch Sergio Mattarella nazwał go „mistrzem stylu i mody oraz symbolem włoskiego geniuszu w świecie”.

W wydanym oświadczeniu prezydent Włoch wyraził uznanie dla niestrudzonej kreatywności Giorgio Armaniego i podkreślił, że przedefiniował on w wymiarze międzynarodowym kanony elegancji i luksusu.

Potrafił inspirować cały świat”

Premier Giorgia Meloni napisała o Armanim na platformie X: „Swoją elegancją, powściągliwością i kreatywnością potrafił nadać prestiż włoskiej modzie i inspirować cały świat. Ikona, niezmordowany pracownik, symbol najlepszych Włoch”.

Projektantka Miuccia Prada oświadczyła, że Armani, podziwiany za elegancję i kreatywność był „absolutnym protagonistą włoskiej i międzynarodowej mody”.

Hołd zmarłemu kreatorowi oddała dyrekcja trwającego w Wenecji festiwalu filmowego.

Umarł król” - tak włoska prasa pisze o śmierci światowej sławy projektanta mody Giorgio Armaniego, który zmarł w wieku 91 lat. Słowa „Re Giorgio” (król Giorgio) widnieją na pierwszych stronach gazet.

„La Repubblica” podkreśliła, że Armani umarł tak, jak chciał: w pracy. Pracował niemal do ostatniej chwili, choć minione miesiące spędził w domu na rekonwalescencji po pobycie w szpitalu. Nie mogąc już uczestniczyć w pokazach, do ostatniej chwili śledził próby za pośrednictwem połączenia internetowego, kontrolując wszystkich i każdy szczegół.

Absolutna legenda mody”

Jak ujawnił dziennik, w minionych dniach Armani zajmował się przygotowaniami do pokazu, zaplanowanego na 28 września w Akademii Sztuk Pięknych w Mediolanie z okazji 50-lecia jego kariery.

Był niezmordowany, nie zatrzymywał się. To absolutna legenda mody, uniwersalny mit

— napisała rzymska gazeta.

Dodała, że można porównać go tylko do Coco Chanel.

Kiedy mówi się, że dzieło Armaniego jest czymś jedynym w swoim rodzaju, to dlatego, że tak jest. Nikt tak jak on nie zrozumiał swoich czasów, przekształcając to w modę

— podsumowała.

Na łamach „Corriere della Sera” zaznaczono, że cały świat żegna wizjonera, który łączył w sobie geniusz i dyscyplinę.

„La Stampa” zamieściła duży nagłówek: „Armani, Italia”. Autor wspomnieniowego artykułu o projektancie ocenił, że był on artystą w czasach częstego bezguścia i braku dobrych manier.

Armani ubierał gwiazdy filmowe

Gazety podkreślają, że Armani ubierał gwiazdy filmowe, włoskich sportowców, a jego ubrania często wybierają też politycy.

W 2009 roku do ówczesnego prezydenta Włoch Giorgia Napolitano skierowano wniosek o mianowanie projektanta dożywotnim senatorem, co jest w kraju tradycją w odniesieniu do szczególnie zasłużonych osobistości. Armani odmówił wówczas, tak jak odmawiał różnym partiom, które chciały się do niego zbliżyć

— przypomina prasa.

Związki z polityką ograniczał do apeli o wspieranie włoskich firm.

Włoscy politycy, żegnając go, nazwali go „ambasadorem made in Italy”.

Trumna z ciałem Armaniego będzie wystawiona w Mediolanie jutro i pojutrze. Uroczystości pogrzebowe 8 września będą miały charakter prywatny.

W dniu pogrzebu w Mediolanie będzie obowiązywać żałoba

— ogłosił burmistrz Giuseppe Sala.

