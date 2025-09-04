Trwa 1290. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.
Piątek, 5 września 2025 r.
00:27. Ukraina zaproponowała USA rozważenie specjalnego formatu obrony powietrznej
Ukraina zaproponowała Stanom Zjednoczonym rozważenie specjalnego formatu jej obrony powietrznej – poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcami europejskimi.
Rozmawialiśmy także o maksymalnej ochronie ukraińskiego nieba. Dopóki nie ma pokoju, Ukraińcy nie mogą być zależni od ciągłych rosyjskich ataków, rosyjskie rakiety i drony nie mogą odbierać życia. Ukraina zaproponowała USA rozważenie specjalnego formatu dla ochrony ukraińskiego nieba
— przekazał Zełenski w mediach społecznościowych.
Prezydent Ukrainy dodał, że partnerzy z koalicji chętnych rozmawiali też o tym, jak doprowadzić do rzeczywistego pokoju. Strony omówiły różne opcje, „wywieranie presji, aby silnymi środkami, w szczególności ekonomicznymi, zmusić do zakończenia wojny”.
Kluczem do pokoju jest pozbawienie rosyjskiej machiny wojennej pieniędzy i zasobów
— oświadczył.
Wczoraj w Paryżu odbyło się spotkanie państw należących do koalicji chętnych - krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w przypadku zawieszenia broni w wojnie, prowadzonej przez Rosję.
Urzędniczka Białego Domu przekazała, że prezydent USA Donald Trump wkrótce ogłosi decyzję w sprawie Rosji i wojny w Ukrainie.
