RELACJA. 1290. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski: Zaproponowaliśmy USA rozważenie specjalnego formatu obrony powietrznej

Wołodymyr Zełenski w Paryżu / autor: PAP/EPA

Trwa 1290. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy dla Państwa wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Piątek, 5 września 2025 r.

00:27. Ukraina zaproponowała USA rozważenie specjalnego formatu obrony powietrznej

Ukraina zaproponowała Stanom Zjednoczonym rozważenie specjalnego formatu jej obrony powietrznej – poinformował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski po rozmowie z prezydentem USA Donaldem Trumpem i przywódcami europejskimi.

Rozmawialiśmy także o maksymalnej ochronie ukraińskiego nieba. Dopóki nie ma pokoju, Ukraińcy nie mogą być zależni od ciągłych rosyjskich ataków, rosyjskie rakiety i drony nie mogą odbierać życia. Ukraina zaproponowała USA rozważenie specjalnego formatu dla ochrony ukraińskiego nieba

— przekazał Zełenski w mediach społecznościowych.

Prezydent Ukrainy dodał, że partnerzy z koalicji chętnych rozmawiali też o tym, jak doprowadzić do rzeczywistego pokoju. Strony omówiły różne opcje, „wywieranie presji, aby silnymi środkami, w szczególności ekonomicznymi, zmusić do zakończenia wojny”.

Kluczem do pokoju jest pozbawienie rosyjskiej machiny wojennej pieniędzy i zasobów

— oświadczył.

Wczoraj w Paryżu odbyło się spotkanie państw należących do koalicji chętnych - krajów gotowych zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa w przypadku zawieszenia broni w wojnie, prowadzonej przez Rosję.

Urzędniczka Białego Domu przekazała, że prezydent USA Donald Trump wkrótce ogłosi decyzję w sprawie Rosji i wojny w Ukrainie.

red./wPolityce.pl/PAP/X/FB/media

