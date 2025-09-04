„Prezydent USA Donald Trump wkrótce ogłosi decyzję w sprawie Rosji i wojny w Ukrainie” - przekazała urzędniczka Białego Domu. Zastrzegła, że rozmowa Trumpa z europejskimi przywódcami ujawniła podziały na Starym Kontynencie, a według Trumpa winę za wojnę ponosi nie tylko Władimir Putin.
Jak powiedziała przedstawicielka administracji, Trump wkrótce wyda oświadczenie w sprawie Rosji po swojej rozmowie z przywódcami państw koalicji chętnych i prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Według organizatora spotkania, prezydenta Francji Emmanuela Macrona, USA wesprą gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy i będą zaangażowane w ten proces na każdym etapie.
CZYTAJ TAKŻE: Koalicja chętnych. Macron ujawnia: 26 państw zgodziło się na udział w siłach reasekuracyjnych na Ukrainie. Ustalono nowy pakiet pocisków
Brak europejskiej jedności
Mimo to, zdaniem urzędniczki „rozmowa ujawniła rozbieżne poglądy europejskich przywódców na temat tego, jak rozwiązać trwający konflikt”.
Istnieje zbyt duży podział między poszczególnymi krajami europejskimi w polityce zagranicznej wobec Rosji i Ukrainy i ten brak jedności utrudnia wysiłki na rzecz zakończenia wojny
— oceniła przedstawicielka administracji USA.
Podkreśliła przy tym, że USA nie chcą zostać wciągnięte w wojnę mającą miejsce „po drugiej stronie oceanu” i powtórzyła opinię Trumpa, że winę za rozpoczęcie wojny spoczywa nie tylko na byłym amerykańskim prezydencie Joe Bidenie, ale też na prezydencie Zełenskim i przywódcy Rosji Władimirze Putinie.
Obie strony będą musiały pójść na ustępstwa, jeśli istnieje jakakolwiek nadzieja na zakończenie wojny
— dodała.
„Nie” dla rosyjskiego gazu!
Wcześniej Biały Dom ujawnił, że podczas telekonferencji Trump naciskał na państwa europejskie, by zaprzestały kupowania rosyjskiej ropy naftowej i by zwiększyły presję gospodarczą na Chiny w związku ze wsparciem Pekinu dla rosyjskiej agresji.
Prezydent (Emmanuel) Macron i europejscy przywódcy zadzwonili do prezydenta Trumpa podczas spotkania koalicji chętnych.
Prezydent Trump podkreślił, że Europa musi zaprzestać kupowania rosyjskiej ropy, która finansuje wojnę. Rosja otrzymała bowiem od UE 1,1 miliarda euro ze sprzedaży paliw w ciągu jednego roku
— przekazała PAP i innym mediom urzędniczka Białego Domu.
Prezydent podkreślił również, że europejscy przywódcy muszą wywierać presję ekonomiczną na Chiny za finansowanie rosyjskich wysiłków wojennych
— dodała.
Podczas spotkania w Paryżu Donalda Trumpa reprezentował jego specjalny wysłannik Steve Witkoff. Prezydent USA od dawna groził nałożeniem sankcji i „ceł wtórnych” na państwa importujące rosyjską ropę naftową, co potencjalnie mogłoby dotknąć szereg państw europejskich, w tym m.in. Węgry, Słowację czy Francję. Jak dotąd dodatkowe cła wprowadził tylko na towary z Indii, drugiego po Chinach największego kupca rosyjskich nośników energii.
Minister finansów Scott Bessent wielokrotnie wcześniej przestrzegał państwa europejskie, że jeśli chcą wprowadzenia silniejszych sankcji wtórnych na Rosję, muszą być gotowi do nich dołączyć, co oznaczałoby również sankcje i cła na Chiny.
Zełenski zadowolony
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wyraził zadowolenie ze słów amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa o tym, że kraje europejskie powinny przestać kupować ropę rosyjską. Zełenski podkreślił, że należy zatrzymać kupowanie tego surowca.
Na konferencji prasowej z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem ukraiński przywódca powiedział, że jest zadowolony z tego, że dziś USA mówią o tym, iż kraje kupujące ropę z Rosji pomagają rosyjskiej machinie wojennej.
Musimy to zatrzymać
— powiedział Zełenski.
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/739584-trump-wkrotce-oglosi-decyzje-w-sprawie-rosji-i-wojny
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.