Prezydent USA Donald Trump zamieścił na swoim portalu społecznościowym Truth Social wyjątkowe nagranie ze środowej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w Białym Domu. Filmik trwający 67 sekund przedstawia m.in. wymianę podarunków między przywódcami.
Na nagraniu można dostrzec wszystkie fazy spotkania - od przywitania, przelotu myśliwców F-16 w formacji honorującej pilota majora Macieja Krakowiana i spaceru kolumnadą po południowej stronie Białego Domu, po wymianę prezentów i pamiątkowe zdjęcie. W tle gra podniosła muzyka. Widać też m.in. obraz, jaki Nawrocki wręczył Trumpowi, przedstawiający Trumpa przemawiającego na tle pomnika Powstania Warszawskiego w Warszawie w 2017 r. Trump z kolei podpisał książkę.
W materiale nie pokazano innego prezentu przywiezionego przez Nawrockiego - biało-czerwonej opaski jednego z powstańców - a także innego prezentu Trumpa: oprawionego zdjęcia z majowego spotkania obu przywódców, z podpisem „You will win” („Wygrasz”), czyli słowami, które Trump miał wówczas wypowiedzieć, popierając kandydaturę Nawrockiego w wyborach prezydenckich.
Filmik został zamieszczony na koncie Trumpa w chwili, gdy amerykański przywódca uczestniczył w wideokonferencji z europejskimi przywódcami na temat wojny w Ukrainie. Nagranie opublikowało też oficjalne konto Białego Domu.
