Tragedia w Berlinie! Kierowca wjechał w pieszych. Kilka osób zostało rannych, w tym dzieci. "Poważnych obrażeń doznała opiekunka"

Sprawdź Niemiecka policja / autor: Fratria/X
W stolicy Niemiec, Berlinie, kierowca wjechał samochodem w tłum ludzi. Kilka osób zostało rannych” - poinformował niemiecki dziennik „Bild”. Według wstępnych doniesień wśród poszkodowanych jest opiekunka i kilkoro dzieci.

Do zdarzenia doszło około godz. 13.10 w dzielnicy Wedding w środkowo-zachodniej części Berlina

— podał „Bild”.

Dzieci wśród rannych

Według wstępnych informacji na miejscu zdarzenia przebywało kilka grup ludzi, w tym dzieci.

Poważnych obrażeń doznała opiekunka, a kilkoro osób poniżej 18. roku życia zostało lekko rannych

— przekazał niemiecki dziennik.

tt/PAP

