„W stolicy Niemiec, Berlinie, kierowca wjechał samochodem w tłum ludzi. Kilka osób zostało rannych” - poinformował niemiecki dziennik „Bild”. Według wstępnych doniesień wśród poszkodowanych jest opiekunka i kilkoro dzieci.
Do zdarzenia doszło około godz. 13.10 w dzielnicy Wedding w środkowo-zachodniej części Berlina
— podał „Bild”.
Dzieci wśród rannych
Według wstępnych informacji na miejscu zdarzenia przebywało kilka grup ludzi, w tym dzieci.
Poważnych obrażeń doznała opiekunka, a kilkoro osób poniżej 18. roku życia zostało lekko rannych
— przekazał niemiecki dziennik.
tt/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/739559-w-berlinie-kierowca-wjechal-w-pieszych-wsrod-rannych-dzieci
