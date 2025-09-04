„Wkład, który mamy dzisiaj, jest wystarczający, aby móc powiedzieć Amerykanom, iż jesteśmy gotowi wziąć na siebie zobowiązania” - powiedział jeden z doradców prezydenta Emmanuela Macrona. W Paryżu rozpoczęły się rozmowy „koalicji chętnych” - państw gotowych zagwarantować Ukrainie bezpieczeństwo w razie zawieszenia broni. W naradzie biorą udział Donald Tusk, Wołodymyr Zełenski i europejscy liderzy. Obecny jest wysłannik administracji USA Steve Witkoff. Do rozmów dołączy także Donald Trump.
Obecni są m.in. przywódcy Unii Europejskiej: szef Rady Europejskiej Antonio Costa i przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, a także wysłannik administracji prezydenta USA Steve Witkoff.
Posiedzenie „koalicji chętnych” zostało zorganizowane w formacie hybrydowym, tj. część rozmówców będzie uczestniczyć przez łącze wideo. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ma dołączyć w formacie wideokonferencji. Zdalny udział zapowiedzieli również szefowie państw i rządów, a w niektórych przypadkach - także szefowie MSZ, z niemal 30 krajów. Operócz państw UE są to Japonia, Kanada, Turcja, Australia i Nowa Zelandia.
Macron powiedział wczoraj podczas spotkania z Zełenskim, że tematem narady „koalicji chętnych” będzie praca przeprowadzona od czasu szczytu w Waszyngtonie i rozmów prezydenta USA Donalda Trumpa z przywódcami europejskimi. Dziś po południu uczestnicy spotkania „koalicji chętnych” będą rozmawiać z Trumpem telefonicznie.
Naradę poprzedziło spotkanie ministrów obrony krajów UE w sprawie gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, które odbyło się pod koniec sierpnia. Szef NATO Mark Rutte zapowiadał przed spotkaniem w Paryżu, że wkrótce uda się uzyskać „jasność” co do tego, co wspólnie mogą osiągnąć kraje koalicji. Dotąd jako element gwarancji bezpieczeństwa wymieniano dalsze wsparcie dla armii ukraińskiej, a także obecność – w razie rozejmu – tzw. sił reasekuracyjnych, rozmieszczonych z dala od linii frontu i mających odstraszać ewentualną agresję rosyjską. Po szczycie w Waszyngtonie pojawiła się propozycja gwarancji bezpieczeństwa na wzór artykułu 5. NATO.
Wielka Brytania i Francja, a także Estonia sugerowały, że byłyby gotowe wziąć udział w siłach reasekuracyjnych w przypadku rozejmu. Polska zapowiadała, że nie wyśle sił na Ukrainę. Wiceszef MON Paweł Zalewski mówił niedawno w rozmowie z PAP, że Polska trzyma się tego, że nie rozmieści wojsk na Ukrainie i nie będzie brała udziału w operacji lądowej. Wyjaśnił, że Polska stałaby się zapleczem dla oddziałów, które znajdowałyby się na Ukrainie; organizowałaby logistykę i udostępniałaby lotniska dla samolotów (w ramach operacji chronienia ukraińskiej przestrzeni powietrznej).
Koalicjanci gotowi do udzielenia gwarancji Ukrainie
Głównym przesłaniem spotkania w Paryżu jest to, że kraje europejskie są „gotowe”, by zapewnić gwarancje bezpieczeństwa w przypadku rozejmu.
Tym, czego oczekujemy, jest potwierdzenie tego schematu, w którym „koalicja chętnych” rzeczywiście ma wsparcie Stanów Zjednoczonych, by zagwarantować bezpieczeństwo Ukrainy
— powiedział jeden z doradców prezydenta Emmanuela Macrona.
Dodał również:
Wkład, który mamy dzisiaj, jest wystarczający, aby móc powiedzieć Amerykanom, iż jesteśmy gotowi wziąć na siebie zobowiązania. Pod warunkiem, że oni podejmą swoje, to znaczy - dadzą partnerom europejskim „backstop” (zabezpieczenie misji europejskiej - PAP).
Prezydent USA Donald Trump mówił w sierpniu, że wesprze europejskie wysiłki dotyczące gwarancji bezpieczeństwa i zadeklarował gotowość koordynacji tych działań. Biały Dom wyklucza przy tym wysłanie żołnierzy amerykańskich na Ukrainę.
