„Liczba ofiar śmiertelnych środowego wypadku kolejki linowo-terenowej w Lizbonie wzrosła z 15 do 17; rannych zostało 21 osób” - poinformowała Margarida Castro Martins, szefowa lizbońskiej Agencji Obrony Cywilnej.
Wcześniej informowano o 15 osobach zabitych i 18 poszkodowanych. Jak powiadomiła Martins, w nocy zmarły kolejne dwie osoby. Nie przekazano, jakiej były narodowości, ale zapewniono, że w pierwszej kolejności poinformowane zostaną ich rodziny.
Wśród ofiar nie ma Polaków
Według portugalskich służb ratunkowych wśród rannych jest co najmniej 11 obcokrajowców. Rzecznik MSZ Paweł Wroński poinformował, że według wstępnych informacji, wśród ofiar oraz poszkodowanych w katastrofie kolejki Gloria, nie ma obywateli Polski.
Ministerstwo spraw zagranicznych w Berlinie już potwierdziło, że w wypadku ucierpieli obywatele Niemiec.
Dzisiejszy dzień został ogłoszony w Portugalii dniem żałoby narodowej.
XIX-wieczna kultowa kolejka
Historyczna XIX-wieczna kolejka linowo-terenowa Gloria, łącząca dwie lizbońskie dzielnice, Baixa i Bairro Alto, to jedna z największych atrakcji miasta, często wykorzystywana jako środek transportu przez turystów. Według wstępnych ustaleń, wczoraj wieczorem wypadła z szyn, uderzając w pobliski budynek.
